Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына высказался о заявлении экс-нардепа Артема Ильюка баллотироваться в мэры города.

Об этом в четверг, 11 июня, он сказал в ходе пресс-конференции на заводе, пишут НикВести.

В частности, Василий Капацына заявил, что мог бы стать лучшим мэром для Николаева, при котором не существовало бы проблем с плохими дорогами и неубранным мусором.

— Давайте дождемся кандидатов в мэры. Я не знаю ни одного человека, кроме Ильюка, который заявил, что хочет быть мэром. Только я хочу сказать, что Артем – хороший парень, но с 15 лет он, по-моему, занимается политикой, а мэр… Вы хотите, я отвечу вам откровенно? Лучший мэр – это Капацына. Я привел в эту страну полмиллиарда инвестиций, и не просто на диване, в Фейсбуке, а построил это под ключ. И в Николаеве крыши бы не текли, дороги были бы идеальные, и мусор бы нигде не валялся, - сказал Василий Капацына.

При этом он отметил, что не планирует начать заниматься политикой, поскольку его основная задача – восстановление судостроения в городе.

— Я уже взял тяжелый крест, - добавил бизнесмен.

Напомним, 29 апреля стало известно, что политсовет партии «Оппозиционна платформа — За життя» согласовал назначение экс-нардепа Артема Ильюка на должность главы Николаевской городской организации партии.

В частности, Артем Ильюк заявил, что решил стать частью команды «Оппозиционной платформы — За життя» для того, чтобы изменить Николаев и жизнь горожан к лучшему.

Артем Ильюк был народным депутатом 7-го (от Партии регионов) и 8-го созыва (партия «Відродження»), в Верховную Раду избирался по 128 мажоритарному округу в Николаеве. До этого, в 2010 году был избран депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов. В 2019 году Артем Ильюк баллотировался в парламент в качестве самовыдвиженца, но проиграл кандидату от «Слуги народа» Александру Гайду, набрав 23,8% (17992) голосов.