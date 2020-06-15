Двухнедельная самоизоляция для граждан, которые возвращаются из Польши в Украину, будет не обязательной, поскольку эта страна входит в «зеленую зону».
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет «Слово и дело».
Ранее Кабмин принял решение, согласно которому к «зеленой зоне» отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения — меньше 40.
— Польша входит в число стран «зеленой зоны». То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее, - сказал Максим Степанов.
Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел не будет препятствовать украинским гражданам ехать на отдых за границу.
Двухнедельная самоизоляция для граждан, которые возвращаются из Польши в Украину, будет не обязательной, поскольку эта страна входит в «зеленую зону».
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет «Слово и дело».
Ранее Кабмин принял решение, согласно которому к «зеленой зоне» отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения — меньше 40.
— Польша входит в число стран «зеленой зоны». То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее, - сказал Максим Степанов.
Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел не будет препятствовать украинским гражданам ехать на отдых за границу.