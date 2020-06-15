Двухнедельная самоизоляция для граждан, которые возвращаются из Польши в Украину, будет не обязательной, поскольку эта страна входит в «зеленую зону».

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет «Слово и дело».

Ранее Кабмин принял решение, согласно которому к «зеленой зоне» отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения — меньше 40.

— Польша входит в число стран «зеленой зоны». То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее, - сказал Максим Степанов.

Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел не будет препятствовать украинским гражданам ехать на отдых за границу.