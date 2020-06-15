Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел не будет препятствовать украинским гражданам ехать на отдых за границу.
Об этом он сказал в интервью изданию «Укринформ».
— МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах, — это напомнить им, что сейчас любое путешествие — это подвергание себя опасности, — сказал Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что каждый может путешествовать куда хочет, но стоит помнить, что «мир до сих пор опасен».
По словам министра, одна из задач МИД — способствовать свободе передвижения граждан и защите их прав за рубежом.
Напомним, с сегодняшнего дня, 15 июня, в Украине восстанавливается международное авиасообщение после ограничений из-за пандемии коронавируса.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел не будет препятствовать украинским гражданам ехать на отдых за границу.
Об этом он сказал в интервью изданию «Укринформ».
— МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах, — это напомнить им, что сейчас любое путешествие — это подвергание себя опасности, — сказал Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что каждый может путешествовать куда хочет, но стоит помнить, что «мир до сих пор опасен».
По словам министра, одна из задач МИД — способствовать свободе передвижения граждан и защите их прав за рубежом.
Напомним, с сегодняшнего дня, 15 июня, в Украине восстанавливается международное авиасообщение после ограничений из-за пандемии коронавируса.