Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что все депутаты горсовета несут ответственность за нынешнее состояние Соборной площади.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, 12 июня Николаевский городской совет на сессии не рассмотрел проект решения о внесении изменений в бюджет города.

Отвечая на вопрос журналистики, что в проекте городского бюджета предусмотрено дополнительное финансирование на реконструкцию Соборной площади, Кантор заявил, что депутаты горсовета несут полную ответственность за принимаемые решения, в том числе и реконструкции площади.

Также он напомнил о важности приоритетов при распределении финансирования на те или иные объекты.

— Я как депутат, несущий ответственность за все решения, которые принимаются в сессионном зале, я всегда говорил и буду говорить, что мы перед налогоплательщиками, которые формируют бюджет, мы несём все виды ответственности. Вплоть до ответственности перед правоохранительными органами. Эти деньги не падают с небе, они кровь и потом достаются нашим жителям и они платят с них налоги. Потому мы говорим, что есть народная поговорка: семь раз отмерь — один раз отрежь. Я всегда стоял на этом. Всё должно быть сделано в разумный способ, осмысленно. Да, на не хватает на всё, но из этого нужно выбирать приоритеты и их обязательно финансировать. А не системой противовес, - рассказал Сергей Кантор.

Ранее сообщалось, что Сергей Кантор считает нецелесообразным выделять в этом году из бюджета Николаева 18 миллионов гривен на обустройство фонтана в сквере «Манганариевский» (Сердце города).

Также депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков рассказал, что реконструкция Соборной площади была проведена из-за «бездумного решения» депутатов по выделению денег на этот проект.

Отметим, что в декабре 2018 года в Николаевском городском совете представили проект реконструкции Соборной площади, который, по предварительным расчетам, должен был обойтись бюджету в 82 миллиона гривен.