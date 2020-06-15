Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что все депутаты горсовета несут ответственность за нынешнее состояние Соборной площади.
Об этом он рассказал в комментарии НикВести.
Как известно, 12 июня Николаевский городской совет на сессии не рассмотрел проект решения о внесении изменений в бюджет города.
Отвечая на вопрос журналистики, что в проекте городского бюджета предусмотрено дополнительное финансирование на реконструкцию Соборной площади, Кантор заявил, что депутаты горсовета несут полную ответственность за принимаемые решения, в том числе и реконструкции площади.
Также он напомнил о важности приоритетов при распределении финансирования на те или иные объекты.
— Я как депутат, несущий ответственность за все решения, которые принимаются в сессионном зале, я всегда говорил и буду говорить, что мы перед налогоплательщиками, которые формируют бюджет, мы несём все виды ответственности. Вплоть до ответственности перед правоохранительными органами. Эти деньги не падают с небе, они кровь и потом достаются нашим жителям и они платят с них налоги. Потому мы говорим, что есть народная поговорка: семь раз отмерь — один раз отрежь. Я всегда стоял на этом. Всё должно быть сделано в разумный способ, осмысленно. Да, на не хватает на всё, но из этого нужно выбирать приоритеты и их обязательно финансировать. А не системой противовес, - рассказал Сергей Кантор.
Ранее сообщалось, что Сергей Кантор считает нецелесообразным выделять в этом году из бюджета Николаева 18 миллионов гривен на обустройство фонтана в сквере «Манганариевский» (Сердце города).
Также депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков рассказал, что реконструкция Соборной площади была проведена из-за «бездумного решения» депутатов по выделению денег на этот проект.
Отметим, что в декабре 2018 года в Николаевском городском совете представили проект реконструкции Соборной площади, который, по предварительным расчетам, должен был обойтись бюджету в 82 миллиона гривен.
17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.
В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна была выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.
Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.
Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.
Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.
Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.
При этом, украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве, в котором показал смету выполнения работ и рассказал о возможных закупках материалов и комплектующих, которые использовались компанией «БВК «Пик - Строй». После этого, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета прошли обыски.
Также выяснилось, что при установке плитки на Соборной площади работники не выдержали необходимый уклон из-за чего на поверхности скапливается вода от фонтанов. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подрядная фирма устранит недостатки в рамках гарантии.
Отметим, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия доволен тем, как выглядит Соборная площадь в Николаеве после реконструкции.
Также, НикВести писали о том, что думают архитекторы Николаева о реконструкции Соборной площади.
В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.
В июне 2020 года объявили тендер на окончание реконструкции Соборной площади Департамент ЖКХ за ₴10,7 миллионов.
Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что все депутаты горсовета несут ответственность за нынешнее состояние Соборной площади.
Об этом он рассказал в комментарии НикВести.
Как известно, 12 июня Николаевский городской совет на сессии не рассмотрел проект решения о внесении изменений в бюджет города.
Отвечая на вопрос журналистики, что в проекте городского бюджета предусмотрено дополнительное финансирование на реконструкцию Соборной площади, Кантор заявил, что депутаты горсовета несут полную ответственность за принимаемые решения, в том числе и реконструкции площади.
Также он напомнил о важности приоритетов при распределении финансирования на те или иные объекты.
— Я как депутат, несущий ответственность за все решения, которые принимаются в сессионном зале, я всегда говорил и буду говорить, что мы перед налогоплательщиками, которые формируют бюджет, мы несём все виды ответственности. Вплоть до ответственности перед правоохранительными органами. Эти деньги не падают с небе, они кровь и потом достаются нашим жителям и они платят с них налоги. Потому мы говорим, что есть народная поговорка: семь раз отмерь — один раз отрежь. Я всегда стоял на этом. Всё должно быть сделано в разумный способ, осмысленно. Да, на не хватает на всё, но из этого нужно выбирать приоритеты и их обязательно финансировать. А не системой противовес, - рассказал Сергей Кантор.
Ранее сообщалось, что Сергей Кантор считает нецелесообразным выделять в этом году из бюджета Николаева 18 миллионов гривен на обустройство фонтана в сквере «Манганариевский» (Сердце города).
Также депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков рассказал, что реконструкция Соборной площади была проведена из-за «бездумного решения» депутатов по выделению денег на этот проект.
Отметим, что в декабре 2018 года в Николаевском городском совете представили проект реконструкции Соборной площади, который, по предварительным расчетам, должен был обойтись бюджету в 82 миллиона гривен.
17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.
В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна была выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.
Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.
Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.
Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.
Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.
При этом, украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве, в котором показал смету выполнения работ и рассказал о возможных закупках материалов и комплектующих, которые использовались компанией «БВК «Пик - Строй». После этого, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета прошли обыски.
Также выяснилось, что при установке плитки на Соборной площади работники не выдержали необходимый уклон из-за чего на поверхности скапливается вода от фонтанов. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подрядная фирма устранит недостатки в рамках гарантии.
Отметим, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия доволен тем, как выглядит Соборная площадь в Николаеве после реконструкции.
Также, НикВести писали о том, что думают архитекторы Николаева о реконструкции Соборной площади.
В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.
В июне 2020 года объявили тендер на окончание реконструкции Соборной площади Департамент ЖКХ за ₴10,7 миллионов.