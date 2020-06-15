Глава областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин заявил, что губернатор Николаевщины Александр Стадник приехал в Снигиревский район, чтобы демонтировать установленный аграриями мост.

Об этом информирует пресс-служба политсилы.

«Сегодня все аграрии Снигиревщины «поблагодарят» главу Николаевской ОГА. Он впервые приехал в район, и во время сезона сбора урожая пошел дождь. А еще, наверное, большую благодарность выпишут Стаднику местные жители. Ведь подчиненный нашего президента дал устное указание председателю ОТГ Голобле демонтировать мост, который аграрии установили для себя и людей за собственные деньги. Вот такие результаты совещания местных властей на Снигиревщине», — рассказал депутат.

Также Юрий Кормышкин сообщил, что руководителя предприятия, которое установило мост — Вадима Белика — выгнали из совещания, не захотев ни выслушать, ни объяснить.

«Поэтому, люди, если завтра вы окажетесь изолированы от мира, знайте, благодаря кому. Президент Владимир Зеленский мосты устанавливает, его подчиненные — демонтируют. И время выбрали — в самый пик сезона сбора урожая. С момента назначения Александр Стадник не интересовался вообще Снигиревкой, а здесь даже поехал посмотреть, где это. Власть новая — методы старые, проверенные. Так что, жители общины останутся без моста и средств к существованию (как аграрии заплатят налоги, если не вывезут зерно?). А все остальные — без хлеба. Давайте все поблагодарим местные власти», — обратился к жителям Снигиревщины Юрий Кормышкин.

Ранее Снигиревский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте имущества в связи с якобы незаконным строительством понтонного моста.

До этого Юрий Кормышкин заявил, что глава Снигиревской ОТГ препятствует установке понтонного моста местными аграриями и даже подал заявление в полицию.