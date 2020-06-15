Президент Владимир Зеленский, у жены которого недавно обнаружили коронавирус, ездит на работу в офис.

Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказала пресс-секретаря президента Юлия Мендель.

— Президент Украины Владимир Зеленский посещает офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса, — сказала Юлия Мендель.

Юлия Мендель отметила, что Владимир Зеленский ограничил свое общение «очень узким кругом» людей, с которыми придерживается социальной дистанции, а все совещания, переговоры и встречи, проводит по спецсвязи или по телефону.

Она сообщила также, что президент отменил запланированные на эту неделю поездки в регионы.

По словам Юлии Мендель , Владимир Зеленский чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты — отрицательные.

Напомним, 12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили COVID-19.

Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.

После этого Владимир Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы.