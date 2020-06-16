Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал решить проблему с двойными платежками и коллекторами, которые требуют от жителей города погасить якобы задолженность перед компанией «Місто для людей», угрожая взыскать через суд сумму в 5 раз больше нынешней.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Николаева.

В понедельник, 15 июня, этот вопрос обсуждался на аппаратном совещании у мэра Александра Сенкевича. Сообщается, что в результате недобросовестной конкуренции жителям почти 40 домов в Корабельном районе продолжают выставлять счета сразу две обсуживающие компании «Місто для людей — Миколаїв» и коммунальное предприятие «ДЕЗ «Океан».

— Я лично держу вопрос на контроле. Неоднократно предупреждал - буду наказывать за то, что горожане страдают от последствий недобросовестной деятельности. Но от николаевцев продолжает поступать информация о двойных начислениях, - сказал Александр Сенкевич.

Указывается, что ситуация обострилась из-за неэффективной работы руководителя «ДЕЗ «Океан», а потому на предприятие был назначен новый директор, который должен урегулировать ситуацию.

— Это хозяйственные отношения двух организаций, почему должны страдать люди? Они же не получают услугу дважды: не приходит утром дворник «Океана», а после него — дворник «Міста для людей». И лифт не потребляет вдвое больше электроэнергии, и лестничные клетки днем не освещаются. В чем дело? В том, что коммунальное предприятие не может договориться в управляющей компанией, кто кому должен. Вместо выяснения проблемы между собой, два юридических лица делают заложниками жителей города, - сказал Александр Сенкевич.

По поручению городского головы директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев должен предоставить четкий пошаговый план урегулирования ситуации. Сергей Коренев сообщил, что в первую очередь будет проведена сверка расчетов «Місто для людей» и ДЕЗ «Океан». По его словам, эта процедура была инициирована раньше, однако из-за препятствования процесса со стороны бывшего руководителя «Океана» работа фактически не была выполнена.

Новоназначенный директор коммунального предприятия Константин Терентьев получил первую задачу - провести внутренние расчеты с «Місто м для людей» и в конце концов наладить работу там, чтобы люди не страдали.

Ранее сообщалось, что коллекторы, действующие в интересах управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв», требуют от жильцов дома по адресу Новостройная, 1 погасить задолженность по двойным платежкам, угрожая взыскать через суд сумму в 5 раз больше нынешней. Жильцам дома пришло сообщение от ООО «Правовой и финансовый центр» в котором сказано о намерении обратиться в суд и взыскать задолженность по жилищно-коммунальным услугам в пользу «Місто для людей». При этом указывается, что в дополнение «Правовой и финансовый центр» напишет заявление об аресте имущества жильцов дома, у которых есть задолженность перед «МДЛ», а также о запрете на выезд за пределы Украины. В сообщении сказано, что жильцы дома должны будут оплатить судебный сбор в размере 5 тысяч 21 гривны, а также сумма их долга возрастет с 1 тысячи 379 гривен до 6 тысяч 400 гривен.

Стоит отметить, что услуги по обслуживанию многоэтажного жилого дома по улице Новостройной, 1 в Корабельном районе Николаеве до сентября 2018 года предоставляло коммунальное предприятие «ДЕЗ «Океан». С сентября 2018 на основании конкурса управляющих компаний коммунальные услуги начала предоставлять компания «Місто для людей — Миколаїв». В апреле 2019 года жильцам от имени заместителя директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Александра Репина сообщили о том, что их дом снова обслуживает ЖЭК «Океан». С тех пор жители получают сразу две платежки за коммунальные услуги — от «Океана» и «Місто для людей Миколаїв».

Основываясь на обращении Александра Репина, которое было вывешено на доске объявлений в подъездах, жильцы дома перестали платить за услуги компании «Місто для людей Миколаїв» и начали платить по платежкам ЖЭКа «Океан». Отметим, что все это время «МДЛ» продолжали насчитывать долги за по факту не оказанную услугу, присылая свои «платежки» параллельно с официальными платежками Городского информационно-расчетного центра (ГИРЦ), который насчитывал плату за услуги «Океана».

Напомним, что 10 февраля 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергею Кореневу разобраться в ситуации, когда жители города получают платежки с насчитанной от двух разных организаций платой за обслуживание их дома. Однако, спустя месяц, горожане снова получили двойные платежки за коммунальные услуги. В частности, жильцам дома по адресу Новостройная, 1 пришли платежки от ЖЭКа «ДЭЗ «Океан» и от управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв».

После этого, Сергей Коренев рассказал, что на сегодняшний день ситуация с двойными платёжками рассматривается в суде и, предположительно, разрешится весной этого года. В конце мая 2020 года директор Департамента ЖКХ рассказал, что рассмотрение ситуаций с двойными платёжками в суде может растянуться на все лето.