Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил о фактической узурпации мэром Александром Сенкевичем бюджетного процесса в городе.

Такое мнение Игорь Дятлов высказал в комментарии НикВести.

— Мы уже неоднократно говорили о том, что мы не голосуем за конкретные объекты. И неоднократно наша фракция настаивала, мы просили, обращались и требовали, чтобы в сессионный зал вносили конкретные объекты и голосовали конкретные объекты. Но распорядители ведут себя так, как ведут. В этом же бюджете, который сегодня идет к перераспредеелнию, конкретных объектов нет. Есть направления. А уже главные распорядители через исполком принимают решение, - сказал Игорь Дятлов.

Он напомнил, что при принятии бюджета Николаева на 2019 Николаевский городской совет прописывал в проекте решения пункт, согласно которому чиновники должны были согласовывать с профильной комиссией, на какие конкретные объекты будут направлены бюджетные средства. Однако городской голова тогда ветировал этот пункт решения горсовета. По мнению Игоря Дятлова, этим Александр Сенкевич дал посыл чиновникам вовсе не принимать во внимание позицию депутатов при определении направлений расходов бюджета города.

— Напомню вам 2019 год, когда принимался бюджет, вы приняли бюджет с конкретным пунктов в решении сессии о том, что все переброски согласовываются бюджетной комиссией. Мэр города Александр Сенкевич наложил полувето, потому что вето накладывается на решение (а не на отдельный его пункт, - прим.). Таким образом он дал посыл членам исполкома и руководителям направлений и департаментов, что они могут не согласовывать вопросы с депутатским корпусом. Я согласен с позицией руководителя фракции ЕС Еленой Киселевой о том, что депутаты фактически лишены возможности участвовать в формировании бюджета и определять направления, - сказал Игорь Дятлов.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском горсовете Игорь Дятлов считает неправильным, что не все депутаты горсовета имеют возможность ознакомиться и внести свои правки в проект решения о корректировке бюджета города.