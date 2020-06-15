Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском горсовете Игорь Дятлов считает неправильным, что не все депутаты горсовета имеют возможность ознакомиться и внести свои правки в проект решения о корректировке бюджета города.

Такое мнение Игорь Дятлов высказал в комментарии НикВести.

Как известно, на пленарное заседание сессии, заседание которой проходило в пятницу, 12 июня, мэр Николаева Александр Сенкевич планировал вынести вопрос о перераспределении бюджета города. Сам проект решения депутаты получили накануне вечером, а непосредственно перед заседанием сессии состоялась планово-бюджетная комиссия, которая рассматривала проект решения. Отметим, что тогда депутаты не приняли никакого решения, а проект бюджета решили рассмотреть в другой раз. Вероятно, это произойдет в среду, 17 июня, на сессии горсовета.

Игорь Дятлов заявил о нарушениях чиновниками мэрии процедуры подготовки к рассмотрению сессией проекта решения о корректировке бюджета. По его мнению, этот вопрос, как и другие сессионные, должны рассматривать все депутатские комиссии, чтобы каждый депутат имел возможность внести свои коррективы и предложения к ним.

— Депутаты бюджетной комиссии - это не все 54 депутата городского совета. И депутаты бюджетной комиссии вносят предложения, которые касаются их интересов, их округов и каких-то их программ. Мне кажется, что депутаты бюджетной комиссии не могут нести ответственность за всех 54 депутатов городского совета. Проект решения рассматривается (на заседании бюджетной комиссии, - прим.) с позиции того, выносить или не выносить его на сессию. Можно вносить корректировки, депутат городского совета имеет право, даже если он не член бюджетной комиссии, прийти и вносить свои правки и предложения. Прийти, конечно, имели возможность все. Но когда бюджет присылается накануне вечером, прийти утром… вряд ли все имели возможность ознакомиться и внести предложения. Если вопрос о том, нарушена ли процедура - да, она нарушена. Так же, как и все процедуры, по всем бюджетм предыдущим. Всегда она нарушалась Мы неоднократно об этом говорили. Вплоть до того, что предлагали через суд отменить решение по бюджету. К сожалению, нас не все коллеги городского совета поддерживали, - сказал Игорь Дятлов.

Игорь Дятлов, глава фракции "Оппозиционный блок"

Ранее сообщалось, что глава профильной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса, высказал мнение, что это связано с тем, что чиновники не могут определиться с приоритетными направлениями, которые необходимо профинансировать в условиях ограниченного бюджета.

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева раскритиковала подход исполнительной власти мэрии Николаева к решению бюджетных вопросов, роль депутатов в которых сведена, по ее мнению, к «ничтожной формальности».

Глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов заявлял, что для него приоритетно, чтобы при корректировке бюджета в проекте решения были предусмотрены деньги на мероприятия по борьбе с коронавирусом.