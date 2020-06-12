Николаевский городской совет на сессии, которая прошла сегодня, 12 июня, не рассмотрел проект решения о внесении изменений в бюджет города.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов, связанных с утверждением муниципальных программ, однако в сессионном зале не хватило голосов для принятия правок программу социального и экономического развития Николаева. Согласно бюджетного законодательства, без изменения в целевой программе, не могут вноситься изменения в роспись бюджета.

После провального голосования за правки в программу мэр Николаева Александр Сенкевич предложил объявить перерыв в заседании и продолжить его на следующей неделе.

— На этом предлагаю прерваться. Если не хватает на программу соц-экономразвития - к бюджету переходить нельзя, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что готов провести сессию в понедельник. вторник и четверг. но это зависит от депутатов.

В свою очередь, глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов обратился к мэру с требованием включить в повестку дня следующего пленарного заседания все земельные вопросы, которые прошли процедуру согласования. В противном случае, он заявил, что не будет участвовать в таком заседании.

— Сегодня было 2 заседания глав фракций, на обоих заседаниях подымался вопрос о том, что это земельная сессия. Мы планировали внести в повестку дня более 1000 вопросов, которые уже прошли всю процедуру, отвиселись на сайте и готовы к тому, чтобы быть включенными в повестку дня. Учитывая, что у нас некоторые депутаты горсовета от определенных групп и фракций покинули заседание, мы видим, что голосование у нас может и не случиться. Я хотел бы, чтобы вы, Александр Федорович, публично подтвердили, что это решение было принято на заседании глав фракций, и мы начали сессию городского совета, подчеркиваю, земельную, следующее пленарное заседание, с того, что внесли в повестку дня все вопросы предпринимателей, которые готовы к рассмотрению. Оставляю за собой право, как депутат городского совета, если у нас очередная сессия будет проходить без земельных вопросов, не принимать в ней участие, - сказал Игорь Дятлов.

При этом, глава фракции «Самопомощь» в городском совете Федор Панченко попросил городского голову объявить дату следующего заседания после консультаций с главами фракций.

— У меня обращение к вам объявить дату следующего пленарного заседания после консультации с главами фракций, а не с аппаратом совета, и на данный момент ее не уточнять, - сказал Федор Панченко.

Депутат Сергей Кантор обратился к Александру Сенкевичу. чтобы департамент финансов принял во внимание и учел правки к бюджету. которые были озвучены депутатами на заседании планово-бюджетной комиссии сегодня.

Отметим, что проект решения о внесении изменения в бюджет был опубликован на официальном сайте горсовета сегодня утром, за несколько часов до сессии. Ознакомиться с документом получили возможность только депутаты - члены профильной планово-бюджетной комиссии горсовета, заседание которой проходило утром до сессии. Отметим, в ходе заседания комиссии стало известно, что исполнительный комитет Николаевского городского совета в телефонном режиме согласовывал вынесение на сессию проекта решения о внесении изменений в бюджет Николаева на 2020 год. В итоге профильная комиссия не набрала необходимого количества голосов при голосовании проекта решения о внесении изменений в бюджет Николаева на 2020 год.

Ранее сообщалось, что глава профильной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса, высказал мнение, что это связано с тем, что чиновники не могут определиться с приоритетными направлениями, которые необходимо профинансировать в условиях ограниченного бюджета.

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева раскритиковала подход исполнительной власти мэрии Николаева к решению бюджетных вопросов, роль депутатов в которых сведена, по ее мнению, к «ничтожной формальности».

Глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов заявлял, что для него приоритетно, чтобы при корректировке бюджета на сессии завтра в проекте решения были предусмотрены деньги на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Фоторепортаж





Фото: Катерина Середа