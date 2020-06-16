В политической партии «Слуга народа» назначили руководителей областных ячеек в девяти регионах Украины.

Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что состоялись конференции областных партийных организаций относительно создания девяти областных организаций партии «Слуга народа» со статусом юридических лиц: в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Кандидатуры глав этих областных организаций предварительно были согласованны Высшим советом партии и избраны членами областных партийных организаций. Также они были утверждены Высшим советом партии.

Главой партии «Слуга народа» Александр Корниенко подчеркнул, что эти люди будут возглавлять не временные предвыборные штабы, а партийные областные организации, которые будут действовать и после местных выборов.

— Еще во время парламентской кампании мы обещали установить постоянную обратную связь с гражданами. Для этого нужны представительства партии. Наши областные структурные образования станут постоянно действующими очагами общения с жителями каждого региона. Мы не будем «спускать» готовые решения из Киева, а лишь помогать местным жителям развивать тот или иной регион. Есть проблема? Решим это вместе!, - пояснил Александр Корниенко.

В Винницкой области главой штаба стала Ирина Борзова, в Волынской — Валерий Стернийчук, в Житомирской — Андрей Клочко, в Ивано-Франковской — Елена Винтоняк, в Ровенской — Юрий Липский, в Харьковской — Павел Сушко, в Хмельницкой — Сергей Мандзий, в Черновицкой Виталий Другановський и в Черниговской области руководителем областной ячейки стал Павел Халимон.