Об этом он сказал перед судом 16 июня, где ему должны переизбрать меру пресечения, сообщает корреспондент Hromadske.

Заявление прокуроров о том, что подозреваемый Мангер давил на двух свидетелей, он прокомментировал так: «То, что прокуроры озвучили, — оно полностью сфальсифицировано, оно поддельное. За это прокуроры будут нести уголовную ответственность».

Мангер показал журналистам также папку и указал: «В этой папке — я полностью расскажу сегодня, как все это происходило поэтапно».

В то же время адвокаты Мангера заявили об отводе судьи, подчеркивая, что она давала разрешение на задержание и является предвзятой. Прокурор по делу Андрей Синюк считает, что таким образом защита затягивает процесс.