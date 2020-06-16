Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, утверждает, что он не давил на свидетелей, а такие заявления прокуроров сфальсифицированы.
Об этом он сказал перед судом 16 июня, где ему должны переизбрать меру пресечения, сообщает корреспондент Hromadske.
Заявление прокуроров о том, что подозреваемый Мангер давил на двух свидетелей, он прокомментировал так: «То, что прокуроры озвучили, — оно полностью сфальсифицировано, оно поддельное. За это прокуроры будут нести уголовную ответственность».
Мангер показал журналистам также папку и указал: «В этой папке — я полностью расскажу сегодня, как все это происходило поэтапно».
В то же время адвокаты Мангера заявили об отводе судьи, подчеркивая, что она давала разрешение на задержание и является предвзятой. Прокурор по делу Андрей Синюк считает, что таким образом защита затягивает процесс.
Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк по подозрению Алексею Левину и Владиславу Мангеру, отметив, что им стало известно о давлении последнего на двух свидетелей уже во время ознакомления с материалами дела. В свою очередь Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Владислава Мангера.
Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, утверждает, что он не давил на свидетелей, а такие заявления прокуроров сфальсифицированы.
Об этом он сказал перед судом 16 июня, где ему должны переизбрать меру пресечения, сообщает корреспондент Hromadske.
Заявление прокуроров о том, что подозреваемый Мангер давил на двух свидетелей, он прокомментировал так: «То, что прокуроры озвучили, — оно полностью сфальсифицировано, оно поддельное. За это прокуроры будут нести уголовную ответственность».
Мангер показал журналистам также папку и указал: «В этой папке — я полностью расскажу сегодня, как все это происходило поэтапно».
В то же время адвокаты Мангера заявили об отводе судьи, подчеркивая, что она давала разрешение на задержание и является предвзятой. Прокурор по делу Андрей Синюк считает, что таким образом защита затягивает процесс.
Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк по подозрению Алексею Левину и Владиславу Мангеру, отметив, что им стало известно о давлении последнего на двух свидетелей уже во время ознакомления с материалами дела. В свою очередь Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Владислава Мангера.