Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, сейчас правоохранители доставляют Владислава Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Прокурор решил обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Владислава Мангеру за его попытки незаконного влияния на свидетелей. Сейчас действующая мера пресечения в виде залога не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений, добавили в Офисе генпрокурора.
Напомним, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.
Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.
Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, сейчас правоохранители доставляют Владислава Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Прокурор решил обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Владислава Мангеру за его попытки незаконного влияния на свидетелей. Сейчас действующая мера пресечения в виде залога не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений, добавили в Офисе генпрокурора.
Напомним, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.
Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.
Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.