Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, сейчас правоохранители доставляют Владислава Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Прокурор решил обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Владислава Мангеру за его попытки незаконного влияния на свидетелей. Сейчас действующая мера пресечения в виде залога не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений, добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.