Адвокат пятого Президента Украины Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в производстве против Петра Порошенко огромное, а генпрокурор Ирина Венедиктова первая в истории руководительница ОГП, которая фактически поставила под сомнение конституционные полномочия Президента Украины.

Об этом он сказал на брифинге, передает пресс-служба политсилы.

«Венедиктова, я думаю, это первый Генеральный прокурор в истории Украины, который связан с прямой фальсификацией документов уже в двух производствах. Первом — связанном с незаконным штурмом Музея Гончара. И в этом производстве. Вот здесь, в этом производстве, есть фальсифицированные лично Генеральным прокурором документы. Что мы и надеемся доказать это», — сообщил Игорь Головань.

По его словам, очевидно, что действия Офиса Генпрокурора являются привлечением заведомо невиновного к уголовной ответственности.

«Это фактически привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 года было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования. Подписал ее заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления», — сообщил Игорь Головань.

Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

По словам адвоката Петра Порошенко Ильи Новикова, заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском суде. Он также добавил, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований вручило подозрение Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

11 июня Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны народного депутата Украины Петра Порошенко и других депутатов от партии «Европейская солидарность».