Департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации отчитался о готовности проведения Внешнего независимого оценивания, первый экзамен которого пройдет в четверг, 25 июня.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказала директор департамента Елена Удовиченко.

В частности, Елена Удовиченко рассказала, что к закупке все защитных средств была привлечена спонсорская помощь. Поставка средств индивидуальней защиты для николаевских школа была осуществлена непосредственно Херсонским региональным центром.

– Чтобы провести Внешнее независимое оценивание по требованиям, прописанным в постановлении главного санитарного врача, Миниобразования привлекло спонсорскую помощь, чтобы предоставили средства защиты: маски, дезинфекторы, бесконтактные термометры, перчатки и халаты. На каждого участника предусмотрено по 2 маски и дезсредства. На каждом пункте тестирования медиками будет осуществлена бесконтактная термометрия. Дети будут заходить в масках, соблюдая дистанцию, после завершения процедуры ВНО маски выкидывают в специальные контейнеры или пакеты, и получает еще одну маску на обратный путь, домой, - рассказала она.

Помимо этого директор департамента отметила, что все кабинеты в учебных учреждениях, где будет проходить ВНО, будут заранее очищены с помощью дезинфицирующих средств, а после проветрены.

– Мы предоставили информацию Госпотребслужбе, она выходит и проверяет готовность заведений к экзамену. Помещения до начала ВНО должны быть обработаны. После кабинеты должны проветрить, а потом проводится влажная уборка, - добавила Елена Удовиченко.

В случае, если у ребенка существуют проблемы со здоровьем, и длительное время он не сможет находится в помещении в маске, родители имеют право отстранить его от сдачи экзамена, обратившись к своему семейному врачу.

– По состоянию здоровья всегда есть возможность освободиться от сдачи экзамена. Дети имеют право воспользоваться этой возможностью, если им не позволяет здоровья, - сказала она.

Помимо этого, Елена Удовиченко рассказала, что к каждому пункту тестирования разработан маршрут, по которому детей из Николаевской области будут привозить на экзамен.

– Маршруты разработаны, все дети будут обеспечены подвозом к пункту тестирования. В каждой общине есть школьные автобусы, можно привлечь дополнительный транспорт, который имеет лицензию на перевозку детей, - отметила она.

На вопрос о том, заявляла ли Николаевская область о возможной отмене проведения ВНО на фоне коронавирусной инфекции, в департаменте комментировать отказались.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения до 20 июня должно решить, проводить ли ВНО в текущем году.

В свою очередь, заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменять Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.

В частности, в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия Внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки. Однако не исключено, что она может быть перенесена на август или состоятся в режиме онлайн.