Более трехсот глав городов, поселков и сел, местных депутатов, экспертов по вопросам децентрализации уже присоединились к подписанию совместного заявления о необходимости обнародования конечного дизайна децентрализации до момента реорганизации районов.

Среди подписантов также и мэры городов Николаева и Вознесенска — Александр Сенкевич и Виталий Луков.

Об этом сообщает Николаевское региональное отделение Ассоциации городов Украины.

В открытом письме лидеры местного самоуправления просят народных депутатов отклонить проект постановления, предложенный Кабинетом Министров Украины, «О создании и ликвидации районов», а также проект постановления № 3582 «О назначении очередных выборов депутатов областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых, городских голов, старост сел, поселков в 2020 году» и отправить их на доработку.

Авторы заявления предостерегают, что с принятием постановления об укрупнении районов может произойти централизация власти, а процесс децентрализации не будет доведен до логического завершения.

«В таком сценарии существует риск, что главными, после председателей ОГА, в территориальных общинах будут не мэры, как должно было быть, и даже не мажоритарные народные депутаты Украины, которые сейчас имеют серьезное влияние, а — председатели мегабольших РГА, которых будет утверждать Президент Украина», — говорится в совместном заявлении.

Лидеры местного самоуправления и эксперты призывают вернуться к консультациям по завершению формирования общего видения финала децентрализации всеми заинтересованными сторонами, и объявить конечный план завершения реформы, внеся соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной Рады Украины. После этого будет возможно привести в соответствие видение места и роли районного уровня в реформе.

«Любое ответственное решение должно основываться на системности и последовательности, а решение о районах должно базироваться на понимании того, какую систему мы строим. Сначала должны быть обнародованы и зафиксированы все проблемные вопросы, а именно полномочия районных государственных администраций, судьба районных советов, бюджетные отношения, дальнейшее распоряжение общим коммунальным имуществом территориальных общин и государственным имуществом, которое у них на балансе и т. д., а только потом должны принимать технические решения для выполнения концепции», — утверждают авторы заявления.

Напомним, правительство утвердило план создания районовв части реформы административно-территориального устройства Украины.

В частности, Николаевская область будет поделена на 4 района: Баштанский Вознесенский, Николаевский и Первомайский.