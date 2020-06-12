Правительство утвердило план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.

Такое решение приняли на заседании правительства сегодня, 12 июня, пишет РБК-Украина.

В частности, Николаевская область будет поделена на 4 района: Баштанский Вознесенский, Николаевский и Первомайский.

При этом, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:

АР Крым - 10 районов;

Винницкая область - 5 районов;

Волынская область - 4 района;

Днепропетровская область - 6 районов;

Донецкая область - 8 районов;

Житомирская - 4 района;

Закарпатская область - 5 районов;

Запорожская область - 5 районов;

Ивано-Франковская область - 5 районов;

Киевская область - 6 районов;

Кировоградская область - 4 района;

Луганская - 8 районов;

Львовская область - 7 районов;

Николаевская - 4 района;

Одесская - 6 районов;

Полтавская - 4 района;

Ровенская область - 4 района;

Сумская область - 5 районов;

Тернопольская область - 3 района;

Харьковская область - 7 районов;

Херсонская область - 3 района;

Хмельницкая область - 5 районов;

Черкасская область - 4 района;

Черновицкая область - 3 района;

Черниговская область - 4 района.

По формированию ОТГ принято следующее решение:

В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины;

В Волынской области - 54 т.о.;

В Днепропетровской области - 86 т.о.;

В Сумской области - 51 т.о.;

В Николаевской области - 52 т.о.;

В Кировоградской области - 49 т.о.;

В Черкасской области - 67 т.о.;

В Ивано-Франковской области - 62 т.о.;

В Ровенской области - 64 т.о.;

В Виннициький области - 63 т.о.;

В Закарпатской области - 64 т.о.;

В Киевской области - 69 т.о.;

В Черниговской области - 57 т.о.;

В Харьковской области - 56 т.о.;

В Луганской области - 37 т.о.;

В Одесской области - 91 т.о.;

В Чернивеський области - 52 т.о.;

В Запорожской области - 67 т.о.;

В Херсонской области - 49 т.о.;

В Тернопольской области - 55 т.о.;

В Хмельницкой области - 60 т.о.;

В Донецкой области - 66 т.о.;

В Житомирской области - 65 т.о.

Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.

Напомним, что Минрегион поддержал укрупнение районов Николаевской области до 4. Позже, Министерство развития громад и территорий Украины обнародовало проект карты будущих районов Николаевской области.