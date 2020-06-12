Правительство утвердило план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.
Такое решение приняли на заседании правительства сегодня, 12 июня, пишет РБК-Украина.
В частности, Николаевская область будет поделена на 4 района: Баштанский Вознесенский, Николаевский и Первомайский.
При этом, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:
АР Крым - 10 районов;
Винницкая область - 5 районов;
Волынская область - 4 района;
Днепропетровская область - 6 районов;
Донецкая область - 8 районов;
Житомирская - 4 района;
Закарпатская область - 5 районов;
Запорожская область - 5 районов;
Ивано-Франковская область - 5 районов;
Киевская область - 6 районов;
Кировоградская область - 4 района;
Луганская - 8 районов;
Львовская область - 7 районов;
Николаевская - 4 района;
Одесская - 6 районов;
Полтавская - 4 района;
Ровенская область - 4 района;
Сумская область - 5 районов;
Тернопольская область - 3 района;
Харьковская область - 7 районов;
Херсонская область - 3 района;
Хмельницкая область - 5 районов;
Черкасская область - 4 района;
Черновицкая область - 3 района;
Черниговская область - 4 района.
По формированию ОТГ принято следующее решение:
В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины;
В Волынской области - 54 т.о.;
В Днепропетровской области - 86 т.о.;
В Сумской области - 51 т.о.;
В Николаевской области - 52 т.о.;
В Кировоградской области - 49 т.о.;
В Черкасской области - 67 т.о.;
В Ивано-Франковской области - 62 т.о.;
В Ровенской области - 64 т.о.;
В Виннициький области - 63 т.о.;
В Закарпатской области - 64 т.о.;
В Киевской области - 69 т.о.;
В Черниговской области - 57 т.о.;
В Харьковской области - 56 т.о.;
В Луганской области - 37 т.о.;
В Одесской области - 91 т.о.;
В Чернивеський области - 52 т.о.;
В Запорожской области - 67 т.о.;
В Херсонской области - 49 т.о.;
В Тернопольской области - 55 т.о.;
В Хмельницкой области - 60 т.о.;
В Донецкой области - 66 т.о.;
В Житомирской области - 65 т.о.
Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.
Напомним, что Минрегион поддержал укрупнение районов Николаевской области до 4. Позже, Министерство развития громад и территорий Украины обнародовало проект карты будущих районов Николаевской области.
Правительство утвердило план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.
Такое решение приняли на заседании правительства сегодня, 12 июня, пишет РБК-Украина.
В частности, Николаевская область будет поделена на 4 района: Баштанский Вознесенский, Николаевский и Первомайский.
При этом, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:
АР Крым - 10 районов;
Винницкая область - 5 районов;
Волынская область - 4 района;
Днепропетровская область - 6 районов;
Донецкая область - 8 районов;
Житомирская - 4 района;
Закарпатская область - 5 районов;
Запорожская область - 5 районов;
Ивано-Франковская область - 5 районов;
Киевская область - 6 районов;
Кировоградская область - 4 района;
Луганская - 8 районов;
Львовская область - 7 районов;
Николаевская - 4 района;
Одесская - 6 районов;
Полтавская - 4 района;
Ровенская область - 4 района;
Сумская область - 5 районов;
Тернопольская область - 3 района;
Харьковская область - 7 районов;
Херсонская область - 3 района;
Хмельницкая область - 5 районов;
Черкасская область - 4 района;
Черновицкая область - 3 района;
Черниговская область - 4 района.
По формированию ОТГ принято следующее решение:
В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины;
В Волынской области - 54 т.о.;
В Днепропетровской области - 86 т.о.;
В Сумской области - 51 т.о.;
В Николаевской области - 52 т.о.;
В Кировоградской области - 49 т.о.;
В Черкасской области - 67 т.о.;
В Ивано-Франковской области - 62 т.о.;
В Ровенской области - 64 т.о.;
В Виннициький области - 63 т.о.;
В Закарпатской области - 64 т.о.;
В Киевской области - 69 т.о.;
В Черниговской области - 57 т.о.;
В Харьковской области - 56 т.о.;
В Луганской области - 37 т.о.;
В Одесской области - 91 т.о.;
В Чернивеський области - 52 т.о.;
В Запорожской области - 67 т.о.;
В Херсонской области - 49 т.о.;
В Тернопольской области - 55 т.о.;
В Хмельницкой области - 60 т.о.;
В Донецкой области - 66 т.о.;
В Житомирской области - 65 т.о.
Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.
Напомним, что Минрегион поддержал укрупнение районов Николаевской области до 4. Позже, Министерство развития громад и территорий Украины обнародовало проект карты будущих районов Николаевской области.