Татьяна Чичкалюк в момент награждения премией «Горожанин года»

Глава правления «Ассоциации лидеров туристического бизнеса в Николаевской области», человек 2020 года в номинации «Туризм» Татьяна Чичкалюк рассказала, о чем говорила с главой Николаевской ОГА Александром Стадником после заседания Совета по вопросам туризма.

Детали разговора она передала в публикации на своей странице в Facebook.

Татьяне Чичкалюк не понравился формат торжественного собрания Совета по вопросам туризма и рекреационно-курортной деятельности, где ей не удалось выступить, и она решила пообщаться с главой области лично.

— Интересный разговор состоялся вчера у меня с губернатором Николаевщины Александром Стадником после «торжественного» проведения туристической совета. Само мероприятие: был ведущий с галстуком, собрали людей с ОТГ, позволили сделать презентации для своих. Было все кроме туризма, как субъектно, так и по сути. Выступить не пригласили, и микрофоны выключили. Продолжили в фойе… Чтобы остановить мои обращения о ситуации в туристической отраслью, губернатор спросил: А что вы лично сделали для туризма? — заявила Татьяна Чичкалюк.

Отметим, что Татьяна Чичкалюк с 2003 по 2008 год занимала пост начальник Управления по вопросам туризма и курортов Николаевской ОГА, а с 2008 по 2012 год была начальником Управления по вопросам внешних отношений, внешнеэкономической деятельности, европейской интеграции, туризма Николаевской ОГА. В 2012 году стала доцентом кафедры управления земельными ресурсами ЧГУ имени Петра Могилы.

Татьяна Чичкалюк принимала непосредственное участие в разработке Программы развития туризма в Николаевской области на 2002-2010 годы и Программы социально-экономического развития зон отдыха Черноморского побережья Николаевской области. Участвует в работе совета по вопросам развития туризма и рекреационно-курортной деятельности при Николаевской облгосадминистрации. Является членом рабочих групп по разработке Стратегии развития Николаевской области на период до 2020 года и по разработке проекта

Программы развития туризма и курортов в Николаевской области на 2016-2020 года. Под ее руководством в области создано экскурсионно-краеведческий клуб «Святой Николай» для студенческой молодежи. Преподает туристические и экономические дисциплины в высших учебных заведениях Николаева, работает над подготовкой специалистов туристической сферы.

Также отметим, что Татьяна Чичкалюк была признана работником года в сфере туризма в Украине (2008), награждена грамотами Министерства культуры и туризма Украины, Государственной службы туризма и курортов Николаевской ОГА и облсовета, орденом «За заслуги перед Николаевщиной» II степени, а также почетным знаком главы Николаевской ОГА «Святой Николай Чудотворец » III степени.

29 февраля в ходе награждения победителей ежегодной городской программы «Человек года» Татьяна Чичкалюк стала победительнице в номинация «Туризм».

Напомним, глава общественной организации «Сила села», депутат Вознесенского райсовета Александр Максименко высказал недовольство подготовкой Николаевской ОГА к туристическому сезону в области.

Также напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в ходе торжественного собрания совета призвал активистов и предпринимателей, занимающихся развитием туризма, объедениться для позитивного результата.