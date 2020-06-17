Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник призвал активистов и предпринимателей, занимающихся развитием туризма, объедениться для ползитивного результата.

Об этом он сказал сегодня, 17 июня, в ходе торжественного собрания совета по вопросам туризма при Николаевской ОГА, передает корреспондент НикВести.

Во время обсуждения проведения фестиваля воздушных змеев, организаторы которого разорвали сотрудничество, губернатор Александр Стадник отметил, что ему жалко, что многие думают только о своем имени и амбициях. Он призвал всех, активистов, предпринимателей и организаторов туристических поездок объединится для получения единого результата.

– Мне стыдно. Я так устал от слов «Я, я, я». Мы с кем воюем? Я не против, чтобы фамилия фигурировала в рекламных буклетах, я хочу, чтобы наконец-то Николаевщина начала принимать туристов. Уберите амбиции. Мы до пандемии собрали команду, работали и никто не говорил «Стадник, Петров, Васечкин» – мы делаем это для Николаевщины. Я готов отдать всем свои достижения, главное, чтобы это принесло мир. Я принципиально не даю комментарии СМИ, чтобы не было погони за Стадником или кем-то из моей команды, что кто-то кого-то подстерег, где-то не так сделал, украл чью-то идею. Мы «я, я, я» живем 28 лет, - отметил он.

В качестве такого примера глава ОГА привел работу своей команды, которая сплочено работала на протяжении 9 месяцев, несмотря на сложности и отсутствие понимания.

– Я езжу по районам, чтобы показать людям, что если мы будем делать такие бюджеты, как в 2020 году, то грош нам цена. Я считаю, чтобы создать бюджет области, ее надо объездить три раза, встретиться с громадами, узнать проблематику, собрать мэров, глав РГА и вынести в одну цифру, и создать бюджет развития 2021 года. Прекратите гнаться за медалями, они никому не нужны, никто с этой жизни ничего не заберет. Давайте станем одной командой, для меня ни одна политическая партия не имеет значения. Я пришел сюда только для развития области. Неважно, что обо мне буду говорить. Была программа и мы выполнили ее за 9 месяцев, как бы тяжело ни было. Я не буду говорить, кто мешал, кто помогал, потому что я горжусь тому результату, который вижу, - сказал Александр Стадник.

Напомним, ранее глава общественной организации «Сила села», депутат Вознесенского райсовета Александр Максименко высказал недовольство подготовкой Николаевской ОГА к туристическому сезону в области.