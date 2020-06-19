Одна из крупнейших газет Турции проиллюстрировала материал о том, что супруга Президента Украины Владимира Зеленского Елена заболела COVID-19, его фото с Верой Брежневой.

Об этом сообщают #Буквы.

Утром в среду, 17 июня, Hürriyet — турецкая газета с самым высоким тиражом среди всех газет в Турции — опубликовала материал с заголовком «Жена украинского лидера госпитализирована с коронавирусом».

При этом материал Hürriyet был проиллюстрирован не фотографией четы Зеленских, а снимком со съемок фильма «8 лучших свиданий». Это украинско-российская комедия, вышедшая в 2016 году. Он был снят российским режиссером Марюсом Вайсбергом и произведен Студией «Квартал-95». Главные роли исполнили певица Вера Брежнева и Владимир Зеленский.

В печать газета вышла со снимком Зеленского и Брежневой.

Аналогичная ошибка была допущена при публикации материала на сайте Hürriyet, это можно увидеть в кеш-версии страницы.

В настоящее время ошибка на сайте исправлена. Теперь новость иллюстрирует снимок Владимира Зеленского. На фото изображен только украинский лидер.

Напомним, 16 июня жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу Киева из-за заражения COVID-19. Она находится в стабильном состоянии и проходит лечение в стационаре больницы.