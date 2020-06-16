Жену президента Украины Елену Зеленская госпитализировали в больницу Киева из-за заражения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное, — сообщили в Офисе президента.

Сейчас супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

— Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат, — добавили в Офисе.

Напомним, 12 июня стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы.

Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которым Президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам.