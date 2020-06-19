Все сопровождавшие президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком оштрафованы за нарушение правил карантина.
Об этом сообщила пресс-секретарь Хмельницкого городского районного суда Наталия Совва, передаёт Лига.
Оштрафованы глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.
Штраф составил 17 000 гривен. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.
Напомним, 3 июня во время поездки в Хмельницкий Владимир Зеленский вместе с участниками делегации посетили кафе, где выпили кофе внутри помещения, тем самым нарушая карантинные меры, запрещавшие посещение кафе. Соответствующее нарушение карантина предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.
Вместе с Зеленским в кафе были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. На фото видно, что все они без масок и не соблюдают социальной дистанции.
10 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.
Все сопровождавшие президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком оштрафованы за нарушение правил карантина.
Об этом сообщила пресс-секретарь Хмельницкого городского районного суда Наталия Совва, передаёт Лига.
Оштрафованы глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.
Штраф составил 17 000 гривен. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.
Напомним, 3 июня во время поездки в Хмельницкий Владимир Зеленский вместе с участниками делегации посетили кафе, где выпили кофе внутри помещения, тем самым нарушая карантинные меры, запрещавшие посещение кафе. Соответствующее нарушение карантина предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.
Вместе с Зеленским в кафе были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. На фото видно, что все они без масок и не соблюдают социальной дистанции.
10 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.