Напомним, 3 июня во время поездки в Хмельницкий Владимир Зеленский вместе с участниками делегации посетили кафе, где выпили кофе внутри помещения, тем самым нарушая карантинные меры, запрещавшие посещение кафе. Соответствующее нарушение карантина предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Вместе с Зеленским в кафе были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. На фото видно, что все они без масок и не соблюдают социальной дистанции.

10 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.