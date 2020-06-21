Мэр Днепра Борис Филатов дал ответы на 20 наиболее популярных вопросов о новосозданной партии «Пропозиція».

Об этом он написал на своей странице в

В частности он сообщил, что новосозданная партия не является «партией Филатова» или аналогом одной из существующих политических сил. По словам мэра Днепра партии «Кличко, Филатова, Гройсмана, Атрошенко, Иванова, Петрова, Сидорова» не смогут защищать права местного самоуправления по всей стране. Именно поэтому и создали всеукраинскую партию, в которой предлагают объединиться лидерам местного самоуправления и всем гражданам Украины.

1. Да, мы сделали то, во что никто не верил.

2. Нет, это не «партия Филатова».

3. Да, мы понимаем скепсис многих.

4. Нет, мы не очередной «Наш Край» или Партия Регионов.

5. Почему? Потому, что мы создавали нашу партию снизу, а не в кабинетах на Банковой. Долго, мучительно и по совести.

6. Да, мы хотим, чтобы к нам присоединялось как можно больше мэров. Разных и по всей стране.

7. Нет, мы не партия «больших начальников».

8. Да, мы — партия, которая хочет сильного местного самоуправления.

9. Да, мы открыты к переговорам для всех, кто поддерживает нашу программу.

10. Да, мы считаем, что партии «Кличко, Филатова, Гройсмана, Атрошенко, Иванова, Петрова, Сидорова» не смогут защищать права местного самоуправления по всей стране. Именно поэтому мы и создали всеукраинскую партию и предлагаем всем объединяться.

11. Нет, мы не враги центральной власти.

12. Да, центральная власть не хочет слышать и слушать местное самоуправление.

13. Нет, мы не сепаратисты.

14. Да, мы за четкое разделение полномочий между местным самоуправлением и центральной властью.

15. Нет, мы не претендуем на права Киева, но и не хотим, чтобы территориальные громады унижали и грабили.

16. Да, мы ждем к себе всех активных граждан, которые разделяют нашу идею.

17. Нет, мы создали нашу партию не для того, чтобы переизбраться на местных выборах.

18. Да, мы планируем принять участие в парламентских выборах.

19. Да, мне постоянно передают приветы, что если «ты не успокоишься, то мы тебя посадим». «Новые лица», как говорится, люди принесшие в политику мораль, профессионализм и порядочность.

20. Нет, я никого не боюсь.