Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин выступил с предложением созвать внеочередную сессию областного совета и выразить недоверие главе облгосадминистрации Александру Стаднику и главе областного совета Виктории Москаленко.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш край»

— Интересы жителей Николаевщины променяли на удобное кресло и солидную зарплату. Недавно в Киеве, в администрации президента состоялась интересная встреча, после которой мы имеем новый политический договорняк. Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко, видимо, решила, что новая власть не такая уж и плохая, а президент не такой уж и «малорос» (как она говорила раньше). Виктория Викторовна пообещала, что Николаевский областной совет теперь будет работать так, как нужно 4-му этажу. И заручившись обещанием, что ее таки перестанут кошмарить, подружилась с главой облгосадминистрации. Во всяком случае, до октября. Именно до этого времени Александр Стадник будет продолжать бездельничать, рушить инфраструктурные объекты и набивать карманы в наших широтах, - заявил Юрий Кормышкин.

Депутат предположил, что ненависть переросла в политическую любовь. В связи с этим Юрий Кормышкин призвал коллег-депутатов «навсегда поставить точку на этом чудесном союзе и попрощаться с обоими». И предложил собраться на внеочередную сессию и выразить недоверие и главе ОГА и главе областного совета.

«Я помню, как на последних сессиях многие из вас были недовольны их работой, сейчас у нас есть реальный шанс не только отстоять интересы наших земляков, а и показать, что областной совет должен, может и работает не зависимо от администрации. Нас никто не назначал, нас выбирали люди. И только людям сегодня решать, в каком направлении нам с вами работать! Готов с понедельника инициировать сбор подписей. Теперь давайте посмотрим, кто хочет перемен, а кто нет», - обратился к депутатам Кормышкин.

Также глава «Нашего края» отметил, что после того, как Стадник «обеспечил себе бронь на губернаторское кресло и получил возможность опереться на сильное женское плечо, он пошёл в наступление».

«В пятницу получил повестку. Коллеги, вангую вскоре похожие отправят не только мне. Прятаться не собираюсь, правда всегда была на моей стороне, значит, будет и закон», - подчеркнул Юрий Кормышкин.





Ранее сообщалось, что депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что глава СБУ в области Виталий Герсак не оказывает на него давления.