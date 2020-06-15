Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что глава СБУ в области Виталий Герсак не оказывает на него давления.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Юрий Кормышкин отметил, что он не знает почему возник конфликт между Виталием Герсаком и главой Николаевского облсовета Викторие Москалекно.

— Лично на меня на сегодняшний день никакие правоохранительные органы не давят. А вот о чем говорила Виктория Викторовна с главой СБУ я не знаю, я при этом разговоре не присутствовал. Я на себе давления не почувствовал, я нормально как работал так и работаю, — заявил Юрий Кормышкин.

Напомним, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак 20 мая провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателями фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным и Тахиром Садридиновым по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.

Виктория Москаленко и ее помощница Оксана Корсак Юрий Кормышкин и Тахир Садридинов

НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.

На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

Состоявшаяся вчера встреча у начальника УСБУ, по информации НикВести, должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.

На следующий день Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.

После этого заявления 22 мая Викторию Москаленко в очередной раз вызвали в Управление СБУ области.

25 мая три депутатских фракций Николаевского областного совета «Европейская Солидарность», «Батьківщина», и «УКРОП» потребовали от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление СБУ на главу облсовета Викторию Москаленко.

26 мая глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко попала в больницу после очередного визита в СБУ.

Также напомним, что Виктория Москаленко обратилась к представителям стран «Большой семерки» из-за давления на нее со стороны СБУ.

Также напомним, что заместитель главы Николаевского областного совета Тахир Садридинов утверждает, что глава СБУ в области Виталий Герсак не оказывал на него давления и отметил, что он единственный с кем из команды президента на Николаевщине можно вести диалог.