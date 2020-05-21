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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.
ОБ этом Виктория Москаленко сказала сегодня, 21 мая, во время заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, - передает корреспондент НикВести.
— На меня сейчас давят другие - СБУ - и все остальные… Мне сказали «Виктория Викторовна, вы мешаете работать в области». СБУ говорит…, - сказала Виктория Москаленко.
Как сообщалось, вчера, 20 мая, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.
НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.
На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.
Состоявшаяся вчера встреча у начальника УСБУ, по информации НикВести, должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.
Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко начала говорить об уходе с должности.
В случае ухода Виктории Москаленко с должности и не назначеняи нового главы Николаевского облсовета, эти обязанности будет исполнять первый заместитель Тахир Садридинов, за нзначение которого депутаты проголосовали 30 апреля.
Также напомним, что в начале апреля глава Николаевского облсовета Москаленко заявила, что намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.
Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.
ОБ этом Виктория Москаленко сказала сегодня, 21 мая, во время заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, - передает корреспондент НикВести.
— На меня сейчас давят другие - СБУ - и все остальные… Мне сказали «Виктория Викторовна, вы мешаете работать в области». СБУ говорит…, - сказала Виктория Москаленко.
Как сообщалось, вчера, 20 мая, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.
НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.
На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.
Состоявшаяся вчера встреча у начальника УСБУ, по информации НикВести, должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.
Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко начала говорить об уходе с должности.
В случае ухода Виктории Москаленко с должности и не назначеняи нового главы Николаевского облсовета, эти обязанности будет исполнять первый заместитель Тахир Садридинов, за нзначение которого депутаты проголосовали 30 апреля.
Также напомним, что в начале апреля глава Николаевского облсовета Москаленко заявила, что намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.