Виктория Москаленко, выходящая из здания СБУ, 26 мая

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко попала в больницу после очередного визита в СБУ.

В комментарии корреспонденту НикВести первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов сообщил, что сегодня вечером он должен был встретиться с Викторией Москаленко, однако чиновница не смогла на нее явится. В телефонном разговоре она заявила, что попала в больницу.

— Она в телефонном разговоре сказала, что находится в больнице. Говорит, что капается, поправлять здоровье. В данный момент ничего не оформлено (больничный, - прим.). Если она сегодня отправится домой, то я уже завтра с ней встречусь в больнице. Я сам очень переживаю. Может действительно что-то случилось серьезное, — заявил Тахир Садридинов.

По информации НикВести, сегодня, 26 мая Вктория Москаленко в третий раз была вызвана в Управление СБУ в Николаевской области.

Напомним, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак 20 мая провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.

НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.

На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

Состоявшаяся вчера встреча у начальника УСБУ, по информации НикВести, должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.

На следующий день Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.

После этого заявления 22 мая Викторию Москаленко в очередной раз вызвали в Управление СБУ области.

25 мая три депутатских фракций Николаевского областного совета «Европейская Солидарность», «Батьківщина», и «УКРОП» потребовали от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление СБУ на главу облсовета Викторию Москаленко.