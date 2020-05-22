Виктория Москаленко, выходящая из здания СБУ, 22 мая

Главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко в очередной раз вызвали в Управление СБУ области.

Об этом свидетельствует публикация главного редактора НикВести Олега Деренюги в его Telegram-канале.

Журналист опубликовал снимок Виктории Москаленко, выходящей сегодня, 22 мая, из здания СБУ в Николаеве.

«Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко снова покидает здание УСБУ в Николаевской области. Вчера она заявила, что на нее давит начальник облуправления СБУ Виталий Герсак, требуя покинуть занимаемую должность. Сегодня Москаленко зачем-то снова пришла на встречу с Герсаком. В этот раз, правда, надев зелёный пиджак. Спасёт он её или нет — узнаем до конца недели», - написал Олег Деренюга.

Два дня назад начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.

На следующий день Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко во время президентских выборов в комментариях в социальной сети Facebook назвала «малоросом» Владимира Зеленского, призывая его снять кандидатуру с выборов.

«Вова, сними свою кандидатуру с выборов! А то после твоего третьего ролика - наверное, обращения к Ляшко, тебя на вилах понесут твои же поклонники! Вова! Переиграл! Не верю!» - написала в апреле 2019 года Виктория Москаленко.

Спустя несколько месяцев, уже будучи президентом Украины, во время визита в Николаев Владимир Зеленский отреагировал на высказывания Виктории Москаленко, сказав, что той «придется уживаться с малоросом».

Во время пресс-конференции по итогам первого года работы президентом, Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об эффективности работы губернаторов, в частности, главы Николаевской ОГА Александра Стадника, заявил, что в областях, где главы областных госадминистраций не нашли общий язык с местным областным советом, недостаточно эффективно работает вертикаль власти.

НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.

На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

Состоявшаяся вчера встреча у начальника УСБУ, по информации НикВести, должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко начала говорить об уходе с должности.

В случае ухода Виктории Москаленко с должности и не назначения нового главы Николаевского облсовета, эти обязанности будет исполнять первый заместитель Тахир Садридинов, за назначение которого депутаты проголосовали 30 апреля.

Также напомним, что в начале апреля глава Николаевского облсовета Москаленко заявила, что намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.