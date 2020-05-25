Виктория Москаленко, выходящая из здания СБУ, 22 мая

Три депутатских фракций Николаевского областного совета «Европейская Солидарность», «Батьківщина», и «УКРОП» требует от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление СБУ на главу облсовета Викторию Москаленко.

Заявление фракций были опубликованы на сайте Николаевского областного совета.

Николаевская территориальная организация партии «Европейская Солидарность» потребовал от Владимира Зеленского прекратить превращать правоохранительные органы в стране в карательный инструмент..

Об этом говорится в заявлении партии опубликованном в Facebook.

— Вы стали главой государства на выборах, которые были признаны мировым сообществом как честные и демократические, с соблюдением Конституции и законов. Сегодня, когда Вы должны быть гарантом Конституции, органы местного самоуправления находятся под давлением, в частности, председателя Николаевского областного совета Викторию Москаленко заставляют уйти в отставку. Под Вашим управлением правоохранительные органы превращаются в карательный инструмент, нарушая все нормы и законы, угрожая уголовными делами. Если бы так поступали с вами во время предвыборной гонки, вы никогда бы не стали Президентом! Поэтому, остановите дерзкие угрозы, а также уничтожение местного самоуправления! К сожалению, вместо конструктивной и консолидированной работы различных ветвей власти, жители Николаевщины длительное время наблюдают всестороннее давление, оказываемое на председателя областного совета, — говорится в сообщении.

В «Батьківщині» отметили, что действия Николаевской СБУ являются противозаконными и потребовали от президента не вмешиваться в работу органов местного самоуправления.

— Николаевская «Батьківщина» и межфракционной депутатской группы «Наша Батьківщина – Миколаївщина» считают, что любое вмешательство силовых структур, в том числе Службы безопасности Украины, в работу органов местного самоуправления или органов исполнительной власти является недопустимым и противозаконным. Каждый должен заниматься своим делом и действовать исключительно в пределах своих полномочий. Любые злоупотребления властью, которые обычно называются коррупцией, являются противозаконными. За них рано или поздно придется отвечать перед законом. Партия «Батьківщина» выступает за отстаивание интересов жителей Николаевской области, которые из-за подобных действия силовых структур, теряют веру в своем государстве и считают, что закон пишется не для всех. Давление на представителей местного самоуправления, которых избирает народ — это показатель того, что наша страна не является демократическим и правовым государством, — заявили в «Батьківщині».

Представители партии «УКРОП» отметили, что Виктория Москаленко была выбрана главой облсовета в 2015 году, после проведения честных и демократических выборов, а потому президент должен остановить давление правоохранителей.

— Народовластие на Николаевщине — это местное самоуправление и на выборах в 2015 году жители области воспользовались своим Конституционным правом свободного волеизъявления. Именно так демократическим путем главой Николаевского областного совета была избрана Виктория Москаленко. Сегодня мы обращаемся к Вам с просьбой гарантировать вектор демократии на территории Николаевской области, исключить и прекратить вмешательство правоохранительных органов путем давления на работу Николаевского областного совета в лице Виктории Москаленко, — заявили в партии «УКРОП».

Напомним, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак 20 мая провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.

НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.

На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

Состоявшаяся вчера встреча у начальника УСБУ, по информации НикВести, должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.

На следующий день Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.

После этого заявления 22 мая Викторию Москаленко в очередной раз вызвали в Управление СБУ области.