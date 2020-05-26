Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратилась к представителям стран «Большой семерки» из-за давления на нее со стороны СБУ.

Об этом она заявила сегодня, 26 мая в ходе прямого эфира на 5 телеканале, передают НикВести.

По словам Виктории Москаленко, на сегодняшний день в области обязанности губернатора исполняет глава СБУ Виталий Герскак, а не назначенный президентом глава ОГА Александр Стадник. Она отметила, что глава СБУ потребовал от имени Офиса президента Украины уйти в отставку до конца месяца по собственному желанию.

— Эта история берет свое начало еще с выборов президента Украины, когда я в социальных сетях сказала, что Владимир Зеленский малорос. Через два месяца, когда его избрали президентом, он приехал с рабочим визитом в Николаев и тут происходил такие вещи, что местный журналист сказал ему, что рядом с ним стоит глава облсовета, которая назвала его малороссом, и спросил как он будет влиять на это. Тогда был диалог, которой многие видели. В то же время сегодня происходит наглое и незаконное вмешательство в работу органов местного самоуправления. Меня пригласил господин Герсак, глава СБУ в Николаевской области, к себе на встречу и заявил, что я до конца мая должна уйти с должности по собственному желанию. Он говорил, что это было указание Офиса президента, это указание от господина Ермака (Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, - прим.). Сегодня господин Герсак исполняет обязанности главы ОГА, так как господин Стадник (Александр Стадник, глава Николаевской ОГА, - прим.) бездарно провалил работу за 9 месяцев на должности главы ОГА. Занимался господин Стадник с сентября только тем, что пытался меня снять с должности. Слава Богу, депутатский корпус меня поддержал, мы проводили сессии, выделяли деньги на борьбу с коронавирусом, то есть, делали все, что делает большинство областных советов и органов местного самоуправления, — заявила Виктория Москаленко.

Виктория Москаленко говорит, что не рассчитывает на справедливость в Украине, и потому она направила письма с обращениями на имена послов стран «Большой семерки», чтоб те в свою очередь обратили внимание на ситуацию.

— Я юрист, я представитель «Европейской Солидарности», я подготовила письма на имена послов большой семерки, так как, к сожалению, правоохранительная система в стране несправедлива, а СБУ стала аналогом ФСБ в России. Сегодня уже не глава ОГА руководит в области, не представитель Владимира Зеленского, а господин Герсак. У него сегодня в приемной, можно сказать, очереди для того, чтоб решить вопросы и для того, чтобы влиять на процессы в области, так как ему заблагорассудиться, ему нужно убрать главу областного совета. Они думают, что меня дожмут и начнут избирательный процесс, — отметила чиновница.

Помимо этого, глава облсовета заявила, что к давлению на нее причастен глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, который вместе с главой СБУ, по ее словам, собирается «очистить дорогу к местным выборам».

— Мне говорят, что я сегодня мешаю работе главе ОГА Александру Стаднику. А я вам говорила, что человек совершенно не работает на свое должности, он пришел в сентябре 2019 года и делал только то, что вмешивался в работу областного совета. А я хочу напомнить, что местные советы - это органы власти, которые избирает народ и в октябре месяце люди дадут нам оценку. Депутаты стали на мою защиту (депутаты из фракций «Европейская Солидарность», «Батьківщина», и «УКРОП», - прим.) и они отметили, что мы должны закончить свою каденцию в соответствии с законодательством. То что делает сегодня господин Герсак, я расцениваю как попытку расчистить дорогу к выборам. Также тут идет влияние от Давида Арахамии (главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины, - прим), который будет куратором в Николаевской области на местных выборах. Также хочу, чтобы вы понимали, что Александр Стадник, это кум Николая Тищенко (народного депутата Украины от партии «Слуга Народа», - прим.), друг Андрея Ермака. Я им мешаю. Я предлагала Стаднику работать, когда он пришел на должность. Мы все эти пять лет работали и нам есть, что показать громадам. Мы пойдем на выборы, — резюмировала Виктория Москаленко.

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко во время президентских выборов в комментариях в социальной сети Facebook назвала «малоросом» Владимира Зеленского, призывая его снять кандидатуру с выборов.

«Вова, сними свою кандидатуру с выборов! А то после твоего третьего ролика - наверное, обращения к Ляшко, тебя на вилах понесут твои же поклонники! Вова! Переиграл! Не верю!» - написала в апреле 2019 года Виктория Москаленко.

Спустя несколько месяцев, уже будучи президентом Украины, во время визита в Николаев Владимир Зеленский отреагировал на высказывания Виктории Москаленко, сказав, что той «придется уживаться с малоросом».

Во время пресс-конференции по итогам первого года работы президентом, Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об эффективности работы губернаторов, в частности, главы Николаевской ОГА Александра Стадника, заявил, что в областях, где главы областных госадминистраций не нашли общий язык с местным областным советом, недостаточно эффективно работает вертикаль власти.

Напомним, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак 20 мая провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.

НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.

На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

Состоявшаяся вчера встреча у начальника УСБУ, по информации НикВести, должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.

На следующий день Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.

После этого заявления 22 мая Викторию Москаленко в очередной раз вызвали в Управление СБУ области.

25 мая три депутатских фракций Николаевского областного совета «Европейская Солидарность», «Батьківщина», и «УКРОП» потребовали от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление СБУ на главу облсовета Викторию Москаленко.

Сгодня, 26 мая глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко попала в больницу после очередного визита в СБУ.