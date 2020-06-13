Заместитель главы Николаевского областного совета Тахир Садридинов утверждает, что глава СБУ в области Виталий Герсак не оказывал на него давления и отметил, что он единственный с кем из команды президента на Николаевщине можно вести диалог.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Тахира Садридинова, из-за того, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник не идет на диалог с депутатским корпусом, ему пришлось обратиться к главе СБУ с просьбой помочь в решении конфликтов.

— Никто не давит! Я вам скажу честно, что на сегодняшний день Виталий Герсак, это единственный человек из команды президента (в Николаевской области, - прим.), который держит слово. Вот и все! Поэтому, общаясь с ним хочется его поддержки. Мы (депутаты, - прим.) понимаем, что это человек из аппарата президента, это человек главы СБУ (Иван Баканова, - прим.). Мы просили у него защиты не потому, что он вот такой крутой, нет! Мы к нему приходили и говорили: «Смотрите, могут быть всякие акции, но вы должны быть на стороне закона». Поэтому и была та встреча. То что там говорит Виктория Викторовна Москаленко в отношении главы СБУ Виталия Герсака… Я в их разговорах не участвовал. Я ездил к нему по сугубо своему вопросу. У меня тоже были свои недопонимания, например со Стадником (Главой Николаевской ОГА, - прим.), мы не могли с ним найти общий язык. Сперва говорим одно, потом делаем другое, мы приходим к нему с проектами, они не получаются, блокируется областной совет. Я искал поддержки в его лице. Я думал, так как он с ним (Александром Стадником, - прим.) нормально общается, может как-то повлиять на губернатора, они же одна команда, — заявил Тахир Садридинов.

Тахир Садридинов покидающий здание СБУ 20 мая

Напомним, начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак 20 мая провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателями фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным и Тахиром Садридиновым по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.

Виктория Москаленко и ее помощница Оксана Корсак Юрий Кормышкин и Тахир Садридинов

НикВести ранее сообщали, что в апреле в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Telegram-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.

На этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

Состоявшаяся вчера встреча у начальника УСБУ, по информации НикВести, должна была поставить точку в вопросе перезагрузки работы облсовета. Участники встречи отказались комментировать, о чем они говорили и какие решение принято.

На следующий день Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.

После этого заявления 22 мая Викторию Москаленко в очередной раз вызвали в Управление СБУ области.

25 мая три депутатских фракций Николаевского областного совета «Европейская Солидарность», «Батьківщина», и «УКРОП» потребовали от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление СБУ на главу облсовета Викторию Москаленко.

26 мая глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко попала в больницу после очередного визита в СБУ.

Также напомним, что Виктория Москаленко обратилась к представителям стран «Большой семерки» из-за давления на нее со стороны СБУ.