Спасатели официально подтверждают, что в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве погибли 2 человека. Жертвами трагедии стали две женщины.

Об этом на брифинге заявил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

По его словам, по состоянию на 18:00 есть официальная информация о двух погибших от взрыва в доме на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы.

— По состоянию на 18 часов у нас уже двое погибших. Это женщина 1943 года рождения, которую нашли ранее, и еще одно лицо женского пола. Сейчас выясняют, кто это и другие данные, - рассказал Александр Хорунжий.

Представитель ГСЧС отметил, что второе тело нашли на шестом этаже поврежденного взрывом здания.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.