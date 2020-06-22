За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: инфекцию диагностировали у 200 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

За минувшие сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-анализов из которых 200 — позитивные.

Всего во Львовской области коронавирусом заразились 3980 человек, 674 выздоровели и 114 умерли.

Ранее сообщалось, что в Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

Начиная с понедельника, 22 июня, карантинные меры будут усиливаться в тех областях, где этого требует ситуация. Если не соблюдать всех противоэпидемических требований, то вероятный сценарий возвращения к более жесткому карантину.