За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: инфекцию диагностировали у 200 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
За минувшие сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-анализов из которых 200 — позитивные.
Всего во Львовской области коронавирусом заразились 3980 человек, 674 выздоровели и 114 умерли.
Ранее сообщалось, что в Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
Начиная с понедельника, 22 июня, карантинные меры будут усиливаться в тех областях, где этого требует ситуация. Если не соблюдать всех противоэпидемических требований, то вероятный сценарий возвращения к более жесткому карантину.
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За прошедшие сутки во Львовской области зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: инфекцию диагностировали у 200 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
За минувшие сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-анализов из которых 200 — позитивные.
Всего во Львовской области коронавирусом заразились 3980 человек, 674 выздоровели и 114 умерли.
Ранее сообщалось, что в Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
Начиная с понедельника, 22 июня, карантинные меры будут усиливаться в тех областях, где этого требует ситуация. Если не соблюдать всех противоэпидемических требований, то вероятный сценарий возвращения к более жесткому карантину.