Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник прокомментировал строительство понтонной переправы в Снигиревке, которую инициировал депутат Николаевского областного совета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин.

Об этом губернатор Александр Стадник заявил журналистам, передаёт Преступности.НЕТ.

По словам главы ОГА, самоличная установка моста без разрешительных документов — это произвол.

— Я не знаю, кто установил. По словам полиции, есть уголовное производство и я считаю, что никто не имеет права самостоятельно устанавливать понтонные мостовые переправы, не имея на это никаких разрешительных документов, ничего. Это называется самопроизвол, - рассказал Александр Стадник.

Также губернатор заявил, что уголовную ответственность в случае аварии на мосту будет нести Юрий Кормышкин, так как он «замешан в этом незаконном установлении понтонного моста».

— Я понимаю, что кому-то хочется что-то сделать, но я считаю, что это нужно сделать по закону, согласовано и безопасно. Потому что завтра, не дай Бог, когда там по каким-то причинам случится трагедия, вот мне интересно, кто будет отвечать? Так как говорит Юрий Кормышкин, который и является инициатором этого понтонного моста, с пониманием того, что много автомобилей идут с перегрузом по старому понтонному мосту, физически выводят его из строя, я считаю, что, если там случится какая-то ситуация трагическая, то полиция даст этому оценку и тот человек, который был замешан в этом незаконном установлении понтонного моста, понесет уголовную ответственность, - отметил Александр Стадник.

Что же касается основного понтонного моста, который находится в аварийном состоянии, губернатор заявил, что в этом году ожидается только его текущий ремонт.

— Мы думаем, что мы его просто в целом переделаем. В этот год мы планируем делать только текущий ремонт, поддерживать его в том состоянии, в котором он на сегодняшний день находится для того, чтобы не было никаких чрезвычайных ситуаций, - подытожил Александр Стадник.