Александр Сенкевич и Игорь Дятлов на сессии городского совета

Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал работу фракции «Оппозиционный блок» в горсовете и заявил, что ему приходится «бороться с их цинизмом».

Об этом он заявил в интервью изданию Левый Берег.

Комментируя вопрос важности существования в городском совете большинства, которое могло бы поддерживать решения и инициативы мэра Александр Сенкевич заявил, что он оказался в ситуации, когда депутаты делают все «вопреки» и пытаются очернить городского голову.

— У меня в горсовете 54 депутата, и 26 из них — это «Оппозиционный блок». И это бесконечная борьба цинизма с логикой. Никакой идеологии. Просто нужно показать, что выбрали плохого мэра, и мы ничего не дадим ему сделать. Вот эта глупость, невежество, ханжество порождает такие вот политические группы в местных советах, которые не могут объяснить свое поведение логикой. Кнопки давят, поскольку сказали сверху, — заявил Александр Сенкевич.

Ранее в комментарии НикВести, отвечая на вопрос о возможной поддержке Александра Сенкевича, Игорь Дятлов сказал, что был, остается и будет в оппозиции к городскому голове.

— Я был, остаюсь и буду в оппозиции к действующему городскому голове. Его принципы работы в Николаеве я считаю неприемлемыми и неправильными. Он считает, что имеет право управлять городом так, как он управляет. Я считаю, что это управление городом приводит к хаосу. Это моя субъективная позиция, я ее не менял, - сказал Игорь Дятлов в комментарии НикВести 12 июня.

Отметим, что тогда Игорь Дятлов также раскритиковал подчиненных Александра Сенкевича за ситуацию с подготовкой к бюджету, но уже 17 июня фракция «Оппозиционный блок» в городском совете практически полным составом проголосовала «за» перераспределение бюджете. Главы фракции Игоря Дятлова в этот день не было на пленарном заседании, участия в голосовании он не принимал.

Взаимоотношения Александра Сенкевича и Игоря Дятлова еще 4 года назад окрестили «свадьбой» между «Оппоблоком» и «Самопомощью».

Об этом в декабре 2016 года в Facebook написал тогдашний глава Николаевcкой городской организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Вячеслав Симченко, комментируя итоги очередной сессии, на которой имено голосами фракций «Оппозиционный блок» и «Самопомощь» был проголосован бюджет и утвержден состав исполнительного комитета.

Игорь Дятлов и Александр Сенкевич, архивное фото

За 5 лет каденции нынешнего городского совета представители команды Игоря Дятлова получили различные должности в команде действующего мэра. Его ближайший соратник Александр Омельчук занимает должность вице-мэра Николаева по вопросам энергоэффективности, а команда «Оппозиционного блока» успешно реализует программу энергомодернизации «Теплый Николаев», на которую выделяются значительные средства из городского бюджета. Фракция «Оппозиционного блока», несмотря на заявления о своей оппозиционности к действующей власти и недовольство процессами управления городом командой Александра Сенкевича, всегда гарантированно поддерживает предложенные чиновниками бюджетные вопросы и другие не менее важные для жизнедеятельности города проекты решений.

Напомним, 17 июня, в комментарии НикВести мэр Николаева, отвечая на вопрос о возможной поддержке его Игорем Дятловым, предположил, что «может произойти все, что угодно», а Дятлов может его поддержать во втором туре, если не будет более достойного кандидата на пост городского головы.

На это Игорь Дятлов ответил «не может», видимо имея ввиду, что «все, что угодно» произойти не может.

— Сорян, Вась! Не может, — написал Игорь Дятлов, символично дополнив фразу emoji-смайлом улетающей птицы.

Таким образом Игорь Дятлов процитировал известный мем, возникший во время супружеского скандала между российским рэпером Джиганом и блоггером Оксаной Самойловой. Именно эту фразу с такой же улетающей птицей написала Оксана Самойлова в ответ на попытку Джигана помириться. Скандал супружеской пары Самойловой и Джигана несколько месяцев был топ-темой российского шоу-бизнеса, дошло даже до заявления о разводе со стороны Оксаны Самойловой. Однако, сейчас пара помирилась и передумала разводиться.