Мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что глава фракции «Оппозиционный блок» в городском совете Игорь Дятлов может поддержать его во втором туре местных выборов.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По мнению городского головы, произойти это может при условии, если во второй тур с ним пройдет человек, который будет хуже него.

— После моей четырехлетней работы в городском совете, я могу представить, что может произойти все что угодно и как угодно, но скорее всего во втором туре. Если я туда попаду, то я буду просить разных людей меня поддержать. Вы видели как в вашем же интервью высказался Игорь Дятлов. Я не думаю, что после таких вот высказываний он будет меня поддерживать. Если там, со мной будет кандидат, который будет хуже меня, то тогда это вполне возможно. Если нет, тогда это нелогично ввиду того, что он сказал. Я думаю, что он логичный человек, во всяком случае поступает он логично, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція». При этом Александр Сенкевич еще не знает, уйдет ли он в отпуск на время избирательной кампании.

По имеющейся у редакции НикВести информации, новая «партия мэров», формируемая вокруг Днепровского городского головы Бориса Филатова, пойдет на выборы под флагом политической партии с названием «Пропозиція». К этой команде уже примкнули мэры Житомира и Николаева Сергей Сухомлин и Александр Сенкевич, которые раньше планировали баллотироваться от «Партії твого міста». Официально об этой партии планируется объявить на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 19 июня. Помимо Бориса Филатова, ожидается участие в этом мероприятии мэра Николаева, но сам Александр Сенкевич не подтвердил НикВести эту информацию.

Согласно данным открытых источников, изменения регистрационных данных политической силы «Пропозиція» проводились два месяца назад. Тогда был измене юридический адрес партии из Киева в Днепр, а также название политической силы. Ранее партия называлась «Нова Європейська Україна». Формально руководителем партии «Пропозиція» числится Андрей Пильченко. Человек с таким именем возглавляет Департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета.

Ранее, Александр Сенкевич заявлял, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления. Также городской голова акцентировал, что готов повторно баллотироваться в мэры от партии, которая отстаивает интересы регионов, но «такой партии пока нет» в Украине.