Александр Сенкевич и Игорь Дятлов

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов прокомментировал заявление городского головы Александра Сенкевича, который предположил, что тот может поддержать его во втором туре выборов мэра осенью 2020 года.

Об этом свидетельствует его публикация в социальной сети Facebook.

Как известно, вчера, 17 июня, в комментарии НикВести мэр Николаева, отвечая на вопрос о возможной поддержке его Игорем Дятловым, предположил, что «может произойти все, что угодно», а Дятлов может его поддержать во втором туре, если не будет более достойного кандидата на пост городского головы. На это Игорь Дятлов ответил «не может», видимо имея ввиду, что «все, что угодно» произойти не может.

«Сорян, Вась! Не может», - написал Игорь Дятлов, символично дополнив фразу emoji-смайлом улетающей птицы.

Таким образом Игорь Дятлов процитировал известный мем, возникший во время супружеского скандала между российским рэпером Джиганом и блоггером Оксаной Самойловой. Именно эту фразу с такой же улетающей птицей написала Оксана Самойлова в ответ на попытку Джигана помириться. Скандал супружеской пары Самойловой и Джигана несколько месяцев был топ-темой российского шоу-бизнеса, дошло даже до заявления о разводе со стороны Оксаны Самойловой. Однако, сейчас пара помирилась и передумала разводиться.

Ранее в комментарии НикВести, отвечая на вопрос о возможной поддержке Александра Сенкевича, Игорь Дятлов сказал, что был, остается и будет в оппозиции к городскому голове.

— Я был, остаюсь и буду в оппозиции к действующему городскому голове. Его принципы работы в Николаеве я считаю неприемлемыми и неправильными. Он считает, что имеет право управлять городом так, как он управляет. Я считаю, что это управление городом приводит к хаосу. Это моя субъективная позиция, я ее не менял, - сказал Игорь Дятлов в комментарии НикВести 12 июня.

Отметим, что тогда Игорь Дятлов также раскритиковал подчиненных Александра Сенкевича за ситуацию с подготовкой к бюджету, но уже 17 июня фракция «Оппозиционный блок» в городском совете практически полным составом проголосовала «за» перераспределение бюджете. Главы фракции Игоря Дятлова в этот день не было на пленарном заседании, участия в голосовании он не принимал.

Взаимоотношения Александра Сенкевича и Игоря Дятлова еще 4 года назад окрестили «свадьбой» между «Оппоблоком» и «Самопомощью».

Об этом в декабре 2016 года в Facebook написал тогдашний глава Николаевcкой городской организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Вячеслав Симченко, комментируя итоги очередной сессии, на которой имено голосами фракций «Оппозиционный блок» и «Самопомощь» был проголосован бюджет и утвержден состав исполнительного комитета.

Игорь Дятлов и Александр Сенкевич, архивное фото

За 5 лет каденции нынешнего городского совета представители команды Игоря Дятлова получили различные должности в команде действующего мэра. Его ближайший соратник Александр Омельчук занимает должность вице-мэра Николаева по вопросам энергоэффективности, а команда «Оппозиционного блока» успешно реализует программу энергомодернизации «Теплый Николаев», на которую выделяются значительные средства из городского бюджета. Фракция «Оппозиционного блока», несмотря на заявления о своей оппозиционности к действующей власти и недовольство процессами управления городом командой Александра Сенкевича, всегда гарантированно поддерживает предложенные чиновниками бюджетные вопросы и другие не менее важные для жизнедеятельности города проекты решений.

Ранее сообщалось, что решение о внесении изменений в бюджет Николаева, которым перераспределены 69 миллионов гривен, было принято голосами депутатов от фракций «Оппозиционный блок», «Наш край» и членами так называемой «группы Солтыса».