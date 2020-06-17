Александр Сенкевич, мэр Николаева

Решение о внесении изменений в бюджет Николаева, которым перераспределены 69 миллионов гривен, было принято голосами депутатов от фракций «Оппозиционный блок», «Наш край» и членами так называемой «группы Солтыса».

НикВести публикуют данные поименного голосования за проект решения, который был принят на сессии сегодня, 17 июня.

Всего за бюджет проголосовали 30 депутатов, включая мэра Александра Сенкевича.

Этим проектом решения депутаты распределили 69,5 миллионов гривен. Из этой суммы больше всего средств получил Департамент энергетики, работу которого курирует соратник Игоря Дятлова, вице-мэр Александр Омельчук - 18,8 миллионов гривен, а также Департамент ЖКХ, возглавляемый близким к мэру Александру Сенкевичу Сергеем Кореневым, - 16,8 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич и глава бюджетной комиссии, член Оппозиционного блока Александр Бернацкий

Больше всего голосов дала фракция «Оппозиционный блок», руководителем которой является Игорь Дятлов. Отметим, что самого политика, который накануне критиковал чиновников мэрии за подготовку решения, на пленарном заседании не было, но все присутствовавшие члены фракции дали свои голоса «за».

В том числе дали свои голоса и заявившие о выходе из фракции и вступившие в группу «Оппозиционная платформа - За жизнь» под руководством Олега Солтыса депутаты Анатолий Дюмин, Сергей Жайворонок, Павел Зоткин, Вячеслав Янков и Александр Пономарев. Всего это 23 депутата.

Свой голос за этот проект решения дал и сам Олег Солтыс, некогда со скандалом «покинувший» фракцию «Оппоблока».

Олег Солтыс и депутаты от "Оппозиционного блока"

Остальные депутаты из группы «Оппозиционная платформа - За жизнь», ориентированные на экс-нардепа Бориса Козыря - Сергей и Вячеслав Карцевы, а также депутат Сергей Мотуз проигнорировали заседание сессии и не явились на него.

Еще три голоса дала фракция «Наш край», за этот проект решения проголосовали глава фракции Юрий Гранатуров, а также депутаты Олег Грипас и Владислав Ентин.

Проголосовали за проект решения депутаты от «Европейской солидарности» Елена Киселева и Сергей Танасов. Отметим, что при принятии этого решения депутаты горсовета учли единственную правку, внесенную Еленой Киселевой, которая касалась выделения 1,5 миллиона гривен на ремонт музыкальной школы.

Также «за» проголосовал единственный депутат от фракции «Самопомощь» - Алексей Лепишев. Отметим, что большая часть фракции отсутствовала на заседании сегодня.

Алексей Лепишев, Самопомощь

Не голосовали за проект решения депутат от «Оппозиционного блока» Станислав Мишкур, а также глава фракции «Самопомощь» Федор Панченко и член этой же фракции Александр Репин, который является заместителем директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета.

Юрий Гранатуров и Сергей Кантор

Единственным депутатом, проголосовавшим против проекта решения о перераспределении бюджета стал представитель «Нашего края» Сергей Кантор, у которого накануне произошел конфликт с мэром Александром Сенкевичем относительно подходов к формированию проекта решения. Депутат был недоволен тем, что в бюджете не предусмотрели деньги на содержание детской футбольной спортивной школы. Примечательно, что сразу после голосования депутаты начали спорить между собой, в итоге депутат Сергей Кантор покинул заседание сессии.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском горсовете Игорь Дятлов считает неправильным, что не все депутаты горсовета имеют возможность ознакомиться и внести свои правки в проект решения о корректировке бюджета города.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил о том, что мэр Николаева Александр Сенкевич проигнорировал предложения депутатов по корректировке бюджета Николаева и фактически узурпировал бюджетный процесс накануне местных выборов.