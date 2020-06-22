В Николаеве, в четверг, 25 июня, будет прекращено водоснабжение в центральной части города из-за работ по подключению водопровода в микрорайоне Варваровка.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

В частности, вода будет отключена по следующим адресам:

улица Большая Морская (от Варваровского моста до улицы Никольской);

улица Никольская (от Спасского спуска до улицы Большая Морская);

Бугский бульвар;

улица Террасная;

улица Мостостроителей.

Работы будет проходить с 09:00 до 18:00.

Напомним, что что Николаеву выделили средства из государственного бюджета в размере 20 миллионов гривен на строительство дюкера через реку Южный Буг в микрорайон Варваровка. После чего был объявлен тендер и Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с компанией «ВиК Технологии» по строительству дюкера через Южный Буг в микрорайон Варваровка на 73,8 миллиона гривен, работы по которому должны быть закончены 30 октября 2020 года.

Однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали субвенции Николаеву из госбюджета, из-за чего работы по прокладке дюкера в Варваровку останавливаются. В свою очередь директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко сказал, что в следующем году для завершения всех работ по строительству дюкера потребуется найти дополнительное финансирование.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич попросил народных депутатов Украины от партии «Слуга народа» Игоря Копытина и Александра Пасечного найти в государственном бюджете деньги на завершение строительства дюкера в микрорайон Варваровка.

Работы по прокладке водовода со стороны города в Варваровку начались в апреле 2020 года. В мае народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил, что смог договориться о возвращении проекта строительства водопровода в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.