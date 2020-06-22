Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в Украине не существует системы сменяемости власти и каждый раз после выборов она узурпируется новой командой политиков.

Об этом он заявил в интервью изданию Левый Берег.

Александр Сенкевич считает, что нынешнее руководство страны после прихода к власти ничем не отличается от своих предшественников.

— Если вы смотрели фильм или читали книгу «Дракон» или «Убить дракона», в конце там говорится, что основная проблема — убив дракона, самому не стать драконом. У нас сегодня получилась такая ситуация, что дракон свергнут, но появился новый дракон и он пытается везде расставить своих дракончиков. Мы-то боролись за то, чтобы не было одного мегадракона, который будет управлять всем и проникать, как метастазы, во все места страны. Постепенно таким становится каждый, кто заходит на эту должность. Нет преемственности, происходит новая борьба дракона за выживание, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Александр Сенкевич считает, что Украина сможет стать сильным государством только тогда, когда местное самоуправление в стране станет независимым и самостоятельным. Для этого он предлагает внедрить в законодательство Украины Европейскую хартию местного самоуправления.