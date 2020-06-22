Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что Украина сможет стать сильным государством только тогда, когда местное самоуправление в стране станет независимым и самостоятельным.

Об этом он заявил в интервью изданию Левый Берег.

По мнению Александра Сенкевича, местное самоуправление не должно делиться на власть и оппозицию, так как это не дает возможности реализовывать проекты и мешает решать проблемы людей.

— Если вернуться к маркетинговой стратегии и выборам, то для людей выборы — это борьба не идеологий, но в основном борьба власти и оппозиции. Они постепенно меняются местами. И эта парадигма выборов и смены власти и оппозиции ретранслировалось на местный уровень. Но как можно быть в оппозиции к проблемам города? Не может фундамент быть в оппозиции к башне. Если мы хотим построить мощное государство, оно должно базироваться на серьезном фундаменте, которое называется местное самоуправление. Мы не выдумываем ничего. И просим их тоже ничего не выдумывать. Есть Европейская хартия местного самоуправления. Бери и копируй! — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что в Украине нужно внедрить в законодательство Европейскую хартию местного самоуправления, так как это поможет сделать местную власть поистине независимым.