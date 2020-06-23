Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем заявил, что Иран проинформировал Украину о готовности решать юридические вопросы, в частности по выплате компенсации семьям погибших и компенсации за сам сбитый самолет МАУ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.

— Министр иностранных дел Зариф сообщил своему канадскому коллеге о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, о порядке выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский лайнер , - говорится в сообщении МИД страны.

Также он добавил, что Украина еще не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом.

Ранее Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем сообщил, что Иран в ближайшие дни отправит «черный ящик» сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки.