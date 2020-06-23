Бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна четыре раза предупреждали в Министерстве финансов о нарушении бюджетного законодательства после подписания приказа, которым было уменьшено портовые сборы, в том числе административного сбора, который является доходной частью государственного бюджета.

Об этом сообщается на странице Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

— В декабре 2017 года экс-министр инфраструктуры издал приказ о снижении портовых сборов. Мог так поступить министр? Мог, но за исключением: административный сбор, размер которого определен в Законе Украины «О государственном бюджете на 2018 год», нельзя было менять приказом министра, а только путем внесения изменений в закон о бюджете, – отмечают в ведомстве.

По информации НАБУ, такое требование установлено Бюджетным кодексом, которое Омелян якобы проигнорировал. В Бюро также добавили, что снижение портовых сборов не было эффективным для увеличения количества судозаходов и количества перегруженных грузов в украинских портах в течение 2018 года.

— Осознавал ли экс-чиновник возможные негативные последствия своих действий? Следствие уверено, что да. Ведь Министерство финансов 4 раза предупреждало его о нарушении бюджетного законодательства, а также о негативных последствиях... Уменьшение портовых сборов, включая административный, не стало фактором увеличения количества судозаходов и количества перегруженных грузов в украинских портах в течение 2018 года. В конце концов это признало и Мининфраструктуры, зафиксировав соответствующие факты в своем отчете, который подписал сам министр-автор приказа, – подчеркнули в НАБУ.

Напомним, что на прошлой неделе Владимиру Омеляну сообщили подозрение за снижение портовых сборов, из-за чего бюджет недополучил 30,4 миллиона гривен.

При этом, Владимира Омеляна во вторник, 23 июня, допросили в НАБУ. После допроса он сообщил, что завтра состоится суд по избранию ему меры пресечения.