Количество тестирований на COVID-19, которое проводится в Николаевской области, является недостаточным для дальнейшего смягчения карантина. Более того, в регионе снова могут усилить ограничения.

Об этом стало известно во время видеоселекторного совещания замглавы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли с руководителями районов и городов, передает пресс-служба ОГА.

Так, на прошлой неделе правительством были внесены изменения в 392 постановление от 20 мая, которое содержит дополнительные показатели, по которым будет определяться возможность смягчения или усиления карантинных мероприятий в регионах.

На территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что согласно новым критериям областью с широким распространением COVID-19 считается регион, в которой есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Так, в Николаевской области, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 июня, количество тестирований составляет 14,37 на 100 тысяч населения.

Учитывая это, Александр Трайтли призвал руководителей районов и городов срочно активизировать работу по ИФА-тестированию.

Ранее сообщалось, что в городе Южноукраинск Николаевской области усилили карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.