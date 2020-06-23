Количество тестирований на COVID-19, которое проводится в Николаевской области, является недостаточным для дальнейшего смягчения карантина. Более того, в регионе снова могут усилить ограничения.
Об этом стало известно во время видеоселекторного совещания замглавы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли с руководителями районов и городов, передает пресс-служба ОГА.
Так, на прошлой неделе правительством были внесены изменения в 392 постановление от 20 мая, которое содержит дополнительные показатели, по которым будет определяться возможность смягчения или усиления карантинных мероприятий в регионах.
На территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.
Напомним, что согласно новым критериям областью с широким распространением COVID-19 считается регион, в которой есть один из следующих признаков:
Так, в Николаевской области, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 июня, количество тестирований составляет 14,37 на 100 тысяч населения.
Учитывая это, Александр Трайтли призвал руководителей районов и городов срочно активизировать работу по ИФА-тестированию.
Ранее сообщалось, что в городе Южноукраинск Николаевской области усилили карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
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Количество тестирований на COVID-19, которое проводится в Николаевской области, является недостаточным для дальнейшего смягчения карантина. Более того, в регионе снова могут усилить ограничения.
Об этом стало известно во время видеоселекторного совещания замглавы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли с руководителями районов и городов, передает пресс-служба ОГА.
Так, на прошлой неделе правительством были внесены изменения в 392 постановление от 20 мая, которое содержит дополнительные показатели, по которым будет определяться возможность смягчения или усиления карантинных мероприятий в регионах.
На территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.
Напомним, что согласно новым критериям областью с широким распространением COVID-19 считается регион, в которой есть один из следующих признаков:
Так, в Николаевской области, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 июня, количество тестирований составляет 14,37 на 100 тысяч населения.
Учитывая это, Александр Трайтли призвал руководителей районов и городов срочно активизировать работу по ИФА-тестированию.
Ранее сообщалось, что в городе Южноукраинск Николаевской области усилили карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.