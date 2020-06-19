Кабинет министров Украины установил критерии для усиления противоэпидемических мероприятий в регионах.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на правительственном портале.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Сообщается, что показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 будет применяться в случае регистрации более 8 случаев на 100 тісяч населения суммарно за последние 7 дней.

Согласно документу, в случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается вне и принимает решение об усилении противоэпидемических мероприятий с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Также отмечается, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий можно отменить не ранее чем через 7 дней со дня его принятия.

В регионах, в которых усиливаются противоэпидемические мероприятия, могут устанавливаться по представлению главного государственного санитарного врача региона особенности деятельности и ограничения относительно:

проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;

перевозки пассажиров метрополитеном;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры;

деятельности заведений.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные власти приняли решение ужесточить каратинные ограничения.

Также во Львовской области карантин продлили до 22 июня.

Напомним, что из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 на Закарпатье снова закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение. На одном из въездов в область по трассе Киев-Чоп устанавливают блокпост.

Отметим, что новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса ввели также в Тернополе.