Кабинет министров Украины установил критерии для усиления противоэпидемических мероприятий в регионах.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на правительственном портале.
Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
Сообщается, что показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 будет применяться в случае регистрации более 8 случаев на 100 тісяч населения суммарно за последние 7 дней.
Согласно документу, в случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается вне и принимает решение об усилении противоэпидемических мероприятий с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.
Также отмечается, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий можно отменить не ранее чем через 7 дней со дня его принятия.
В регионах, в которых усиливаются противоэпидемические мероприятия, могут устанавливаться по представлению главного государственного санитарного врача региона особенности деятельности и ограничения относительно:
Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные власти приняли решение ужесточить каратинные ограничения.
Также во Львовской области карантин продлили до 22 июня.
Напомним, что из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 на Закарпатье снова закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение. На одном из въездов в область по трассе Киев-Чоп устанавливают блокпост.
Отметим, что новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса ввели также в Тернополе.
Кабинет министров Украины установил критерии для усиления противоэпидемических мероприятий в регионах.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на правительственном портале.
Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
Сообщается, что показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 будет применяться в случае регистрации более 8 случаев на 100 тісяч населения суммарно за последние 7 дней.
Согласно документу, в случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается вне и принимает решение об усилении противоэпидемических мероприятий с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.
Также отмечается, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий можно отменить не ранее чем через 7 дней со дня его принятия.
В регионах, в которых усиливаются противоэпидемические мероприятия, могут устанавливаться по представлению главного государственного санитарного врача региона особенности деятельности и ограничения относительно:
Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные власти приняли решение ужесточить каратинные ограничения.
Также во Львовской области карантин продлили до 22 июня.
Напомним, что из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 на Закарпатье снова закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение. На одном из въездов в область по трассе Киев-Чоп устанавливают блокпост.
Отметим, что новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса ввели также в Тернополе.