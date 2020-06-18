Из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 на Закарпатье снова закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение. На одном из въездов в область по трассе Киев-Чоп устанавливают блокпост.

Об этом глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров сообщил в Facebook.

«Только что завершилось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В последние дни в области фиксируют антирекорды обнаруженных больных с COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения составляет 32.07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 000 населения. Следовательно, комиссия ТЭБ и ЧС решила запретить на всей территории области до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения деятельность детсадов, межобластные перевозки», — говорится в сообщении.

Решением комиссии запретили также свадьбы и поминки с участием более 10 человек в помещениях. Снова будут закрыты бассейны, фитнес-центры и развлекательные заведения.

Также приняли решение возобновить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

Вместе с тем комиссия пока что решила не запрещать деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон), регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами.

Главному управлению Госпродпотребслужбы в Закарпатской области, главному управлению Национальной полиции в Закарпатской области, управлению патрульной полиции в Закарпатской области Департамента патрульной полиции, ВЧ 3002 Национальной гвардии Украины поручили обеспечить проведение рейдовых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований относительно функционирования в условиях адаптивного карантина.

Особое внимание комиссия советует обратить на соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции в заведениях питания, спортзалах, общественном транспорте и на рынках.

Отметим, что новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса ввели также в Тернополе.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 18 июня в Николаевской области обнаружили 15 новых подтвержденных случаев COVID-19.

При этом за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.

Министерство здравоохранения представило сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.