Показатели заболеваемости COVID-19 не позволяют ослабить карантинные ограничения в области, поэтому карантин в регионе продлили до понедельника.

Соответствующее решение приняли сегодня, 19 июня, в рамках внеочередного заседания Областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

«Понимаю, что трехмесячный карантин сильно утомил не только Украину, а и весь мир. Однако, сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью: за предыдущие сутки на Львовщине зафиксировано 142 новых больных COVID-19, 81 из них — жители Львова», — сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, охват тестированием на 100 тысяч населения Львовщины составляет — 50,61.

«Инцидентность составляет 40,4, занятых коек — 40%. Учитывая эпидситуации в области, вопрос ослабления карантина считаю не актуальным», — подчеркнул Орест Чемерис.

Вопрос ослабления карантинных мероприятий на территории области рассмотрят на ближайшем заседании в понедельник, 22 июня. К этому времени ожидают внесение изменений в Постановление КМУ № 392 от 20.05.20 года, которое позволит дифференцировать подходы по усилению или ослаблению карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось, что на Львовщине от последствий COVID-19 умер начальник начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Иван Гайда. Ему было 58 лет.

Напомним, что из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 на Закарпатье снова закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение. На одном из въездов в область по трассе Киев-Чоп устанавливают блокпост.

Отметим, что новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса ввели также в Тернополе.