В Житомирской области местные власти приняли решение ужесточить каратинные ограничения.
Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.
«Только что мы завершили внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ключевыми вопросами проведенной комиссии стали несоблюдение гражданами карантинных норм и тенденция роста числа больных», — написал глава ОГА.
В связи с этим на заседании были приняты решения:
При этом проводить религиозные мероприятия, богослужения разрешено только при соблюдении карантинных норм.
Еще в регионе будет проведена проверка работы рынков и магазинов на соблюдение карантинных мер. В случае выявления нарушений будет рассматриваться остановка деятельности этих объектов.
Ранее сообщалось, что во Львовской области карантин продлили до 22 июня.
Напомним, что из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 на Закарпатье снова закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение. На одном из въездов в область по трассе Киев-Чоп устанавливают блокпост.
Отметим, что новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса ввели также в Тернополе.
В Житомирской области местные власти приняли решение ужесточить каратинные ограничения.
Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.
«Только что мы завершили внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ключевыми вопросами проведенной комиссии стали несоблюдение гражданами карантинных норм и тенденция роста числа больных», — написал глава ОГА.
В связи с этим на заседании были приняты решения:
При этом проводить религиозные мероприятия, богослужения разрешено только при соблюдении карантинных норм.
Еще в регионе будет проведена проверка работы рынков и магазинов на соблюдение карантинных мер. В случае выявления нарушений будет рассматриваться остановка деятельности этих объектов.
Ранее сообщалось, что во Львовской области карантин продлили до 22 июня.
Напомним, что из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 на Закарпатье снова закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение. На одном из въездов в область по трассе Киев-Чоп устанавливают блокпост.
Отметим, что новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса ввели также в Тернополе.