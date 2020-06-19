В Житомирской области местные власти приняли решение ужесточить каратинные ограничения.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

«Только что мы завершили внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ключевыми вопросами проведенной комиссии стали несоблюдение гражданами карантинных норм и тенденция роста числа больных», — написал глава ОГА.

В связи с этим на заседании были приняты решения:

усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

При этом проводить религиозные мероприятия, богослужения разрешено только при соблюдении карантинных норм.

Еще в регионе будет проведена проверка работы рынков и магазинов на соблюдение карантинных мер. В случае выявления нарушений будет рассматриваться остановка деятельности этих объектов.

Ранее сообщалось, что во Львовской области карантин продлили до 22 июня.

Напомним, что из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 на Закарпатье снова закрывают детсады и прекращают межобластное сообщение. На одном из въездов в область по трассе Киев-Чоп устанавливают блокпост.

Отметим, что новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса ввели также в Тернополе.