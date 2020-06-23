Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверит вечеринку депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Федора Христенко, которую он устроил жене в Москве.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос «Центра противодействия коррупции».

По данным организации, стоила эта вечеринка 1 миллион долларов. Депутаты должны сообщать о существенном изменении имущественного положения, в частности при затратах в более чем 50 прожиточных минимумов. Но Федор Христенко этого не сделал.

«На вечеринке выступали российские звезды Басков, Киркоров, Лепс, Артур Пирожков и тому подобное. Неплохой подарок от депутата для жены», — добавили в ЦПК.

Напомним, что Офис генерального прокурора открыл уголовное дело по факту поездки в Москву депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Ранее в партии «Европейская Солидарность» заявили, что расценивают поездку делегации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Москву и посещение ею Госдумы РФ как сознательную провокацию, публичное выражение неуважения к Вооруженным силам Украины, семьям погибших и раненых, как подыгрывание агрессору и попытку отбелить его в глазах украинского общества.

В свою очередь, николаевец, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что СБУ должна дать юридическую оценку поездке нардепов от ОПЗЖ в Российскую Федерацию для встречи с представителями Госдумы и гпрезидентом РФ Владимиром Путиным.