Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, которы будет курировать работу политсилы в Николаевской области и ее участие в местных выборах, считает, что основная задача, которая будет стоять перед новым городским советом - это найти пути для того, чтобы удвоить поступления в бюджет города.

Такое мнение Давид Арахамия высказал вчера, 23 июня, во время пресс-конференции по случаю презентации Штаба партии «Слуга народа» в Николаеве.

Отвечая на вопрос корреспондента НикВести, Давид Арахамия заявил, что «Слуга народа» на местных выборах планирует получить коалиционное большинство в Николаевском горсовете и облсовете, а также выиграть выбора городского головы, а также избрать главой облсовета и секретарем горсовета представителей «Слуги народа».

Давид Арахамия

Что касается основных задач политсилы после выборов в Николаеве, то, по мнению Давида Арахамия, это наполнение бюджета Николаева, а также вопросы благоустройства и решение проблем бездомных животных. Но окончальные приоритеты будут формироваться коллегиально.

— Я точно знаю, что мое личное мнение это работать над тем, чтобы удвоить городской бюджет, есть инструменты, как это сделать. Над этим мало кто работает, все думают, как потратить городские деньги, никто не думает, как наполнить городские деньги. Каким образом обеспечить прозрачность трат городских? Очень многие люди сегодня подходят и говорят: «А вот, мы туда тратим». Простой вопрос, если сравнить Днепр с Николаевом, то очень сильно бросается в глаза запущенность Николаева с точки зрения зеленых насаждений, ландшафтных всех вещей. В Днепре это каким-то образом удается делать за те же примерно деньги значительно круче, чем в Николаеве. В Николаеве все поросшее, ничего не подстрижено, выглядит неряшливо, говорю, как есть. Наверное, с этим надо разбираться. Потому что это облик нашего города. Вы все знаете, что в Николаеве в хорошие времена было немало туристов, сегодня в Николаеве не понятно, зачем приезжать туристу. Потому что нужно создать эти какие-то определенные моменты. Ну и третье, это решить вопросы системного характера. Это у нас есть вопросы: дороги, собаки, про которые обещал, все вы помните, наш городской голова за один или два месяца. Я рассказывал в интервью НикВести о том, как мой юрист первый раз приехал в Николаев, вышел на Соборную, и собака его покусала, порвала ему штаны, в общем-то… И если вы посмотрите, когда приезжают официальные делегации - вы не найдете ни одной фотографии на улице, где в кадре нет бродячей собаки. Ну это мы должны решить как николаевцы? Или будем всегда делать вид, что это уникальная…Или давайте сделаем из этого «туристический магнит» в конце концов, - сказал Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о том, как будут формироваться списки в Николаевский городской и областной советы.